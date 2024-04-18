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體操世界盃》「鞍馬王子」李智凱奪資格賽第1 搶巴黎奧運門票還有機會

2024/04/18 06:59

李智凱。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃卡達杜哈站，再度完美落地以資格賽第1名，挺進週五晚間登場的男子鞍馬決賽，還有機會衝擊巴黎奧運參賽資格。

台灣隊在前3場世界盃結束，僅「亞洲貓王」唐嘉鴻搶下巴黎奧運男子單槓參賽門票，李智凱和男子跳馬曾為聖、女子平衡木丁華恬也有機會取得奧運資格。

東京奧運鞍馬銀牌李智凱前2站表現失常，直到亞塞拜然巴庫站才摘金，並保有角逐奧運資格的機會。他奧運積分38分排第6，在杜哈站必須放手一搏先「自助」摘金，再來是「天助」看其他對手成績。

此站男子鞍馬共28位選手投入資格賽，李智凱排在第20位上場，再度扛住壓力完美落地，以難度6.500分、執行分8.900分，總分15.400分高居第1。

李智凱爭奪奧運資格的頭號假想敵哈薩克好手庫爾班諾夫（Nariman Kurbanov）不遑多讓，以難度6.400分、執行分8.633分，總分15.033分名列第2。台灣另一好手蕭佑然以15.000分排名第3，2022、2023年世錦賽鞍馬金牌愛爾蘭名將麥克萊納漢（Rhys McClenaghan）以14.966分位居第4。

資格賽第1名晉級的李智凱，在決賽必須拿出穩定表現，並設法搶下金牌，再來就得看庫爾班諾夫的成績，才能決定李智凱是否能搭上奧運列車。

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