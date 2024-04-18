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MLB》大谷猛打賞+盜壘、並列大聯盟安打王 道奇卻遭國民完封

2024/04/18 07:38

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天交出3安猛打賞，都是短程一壘安打，道奇全隊只出現5安，最後道奇在主場以0比2遭國民完封，道奇吞近4戰第3敗，目前戰績為12勝9敗仍暫居國家聯盟西區龍頭。

大谷翔平此戰上場打擊時壘上都沒有跑者，首打席敲右外野安打，其擊球初速為107.9英里（約173公里）。大谷在第二打席敲左外野飛球被接殺，第三打席敲右外野安打，其擊球初速為106.7英里。大谷在第四打席敲中外野安打，並跑出本季第4次盜壘成功。

總計大谷全場4打數敲3安、跑出1次盜壘成功，賽後打擊率為3成60，整體攻擊指數為1.040。大谷目前以31安與隊友貝茲（Mookie Betts）、太空人球星艾圖維（Jose Altuve）並列大聯盟安打王。

大谷翔平。（法新社）

國民隊全場敲4安比道奇團隊的5安還少，但國民首局靠阿布拉姆斯（CJ Abrams）首局首打席全壘打，以及梅內塞斯（Joey Meneses）高飛犧牲打，得到關鍵的2分；昨天狂敲5安的貝茲，今天則是交出4支0的表現。

國民先發投手厄文（Jake Irvin）主投6局賞6次三振，只被敲4安，沒有失分，收下本季首勝。國民終結者費尼根（Kyle Finnegan）後援1局無失分，收本季第7次救援成功；道奇26歲右投克納克（Landon Knack）今迎來大聯盟初登板，主投5局失2分，吞生涯首敗。

「翔平做得很棒，我認為他做得很好。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後讚賞大谷翔平的打擊表現，「他今天遇到一些好投手，我認為他在控制好球帶方面做得很好，當大谷逮中好球帶的球時，會擊出很強勁的球，如果他能繼續這樣做，可以變得更好。」

國民先發投手厄文。（今日美國）

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