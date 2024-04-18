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NBA》透露資訊給賭客自己還下注！ 暴龍J.波特遭聯盟終生禁賽

2024/04/18 07:36

J.波特遭聯盟終生禁賽。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕暴龍禁區選手J.波特（Jontay Porter）先前因為涉及不正常簽賭被NBA調查，今天NBA宣布他因為涉及洩漏機密資訊給運動博弈彩券的玩家，自己也參與投注，遭到聯盟終生禁賽。

J.波特是金塊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）的弟弟，現年24歲的他僅是龍套球員，然而在1月26日與3月20日的比賽，有賭客對他的數據進行8萬美元的大量投注，並獲取高達110萬美元，而J.波特都在這兩場比賽因為受傷與身體不適提前退場。不過目前該賭金仍被保留在《DraftKings》網站當中，尚未支付給賭客。

在經過調查後發現，J.波特不僅向玩家透露他的健康資訊，而且還使用他人的帳號對NBA比賽下注至少13次，金額在15美元到2萬2000美元不等，總計5萬4094美元。官方指出這些下助總共獲得7萬6059美元，收益達2萬1965美元，但J.波特並未對自己有參與的比賽下注，但有下注暴龍輸球的場次。

NBA官方指出，對於球迷、球隊以及所有參與這項運動的人來說，沒有什麼是比公正性更重要的，這就是為何J.波特違反規則會被聯盟辦處最嚴重的終生禁賽。

J.波特最終在生涯留下37場NBA出賽，平均11.2分鐘拿下3.7分、2.6籃板、1.6助攻、0.6火鍋、0.6抄截。

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