MLB》洋基「法官」滿壘致勝安！ 9局狂灌4分大逆轉藍鳥（影音）

賈吉一棒助球隊超前比數。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今天在對陣藍鳥一戰上演驚天逆轉秀，第9局豪取4分超前比數，包含「法官」賈吉（Aaron Judge）的關鍵致勝安，終場以6：4擊敗藍鳥。

藍鳥今日派出王牌高斯曼（Kevin Gausman）登板，開季表現不佳的他本場面對洋基主投5局送出6K、3BB，被打4支安打失掉1分無關勝敗。洋基則派出史卓曼（Marcus Stroman）對陣前東家，他繳出5.1局失2分表現無關勝敗。

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藍鳥在7局前靠著瓦修（Daulton Varsho）單場雙響砲，分別在2局與7局灌進2分，取得4：1領先。

Daulton Varsho circles the bases AGAIN for the @BlueJays! pic.twitter.com/hYVunOT8X1 — MLB （@MLB） April 17, 2024

洋基在8局反撲，索托（Juan Soto）敲出加盟洋基後的第4轟追回1分，9局藍鳥派出剛回歸的牛棚大將史萬森（Erik Swanson）進行本季初登板，想不到他連續被敲出三支安打，包含史坦頓（Giancarlo Stanton）的陽春砲，僅拿到1個出局數後就被換下場，接著崔維諾（Jose Trevino）面對剛換上來的梅薩（Tim Mayza）一棒敲安追平比數為4：4。

昨日苦吞4K的沃爾普（Anthony Volpe）在今天5打數0安打，在關鍵時刻也錯失超前機會出局，不過索托在2出局順利選到保送擠成滿壘，下棒賈吉敲出105.7英哩擊球初速的強勁安打，一口氣打回2分超前，9下終結者霍姆斯（Clay Holmes）登板關門，順利收下本季第7次救援成功。

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