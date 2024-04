MLB》洋基「法官」滿壘致勝安！ 9局狂灌4分大逆轉藍鳥（影音）

賈吉一棒助球隊超前比數。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紐約洋基今天在對陣藍鳥一戰上演驚天逆轉秀,第9局豪取4分超前比數,包含「法官」賈吉(Aaron Judge)的關鍵致勝安,終場以6:4擊敗藍鳥。

藍鳥今日派出王牌高斯曼(Kevin Gausman)登板,開季表現不佳的他本場面對洋基主投5局送出6K、3BB,被打4支安打失掉1分無關勝敗。洋基則派出史卓曼(Marcus Stroman)對陣前東家,他繳出5.1局失2分表現無關勝敗。

藍鳥在7局前靠著瓦修(Daulton Varsho)單場雙響砲,分別在2局與7局灌進2分,取得4:1領先。

Daulton Varsho circles the bases AGAIN for the @BlueJays! pic.twitter.com/hYVunOT8X1