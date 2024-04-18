MLB》124年最狂紀錄M1！ 金鶯穆林斯生涯首支再見轟寫歷史（影音）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯穆林斯（Cedric Mullins）今天在9局下半敲出生涯第一發再見全壘打幫助球隊以4：2逆轉雙城奪勝，金鶯連5場比賽至少敲出3轟，追平自1990年以來史上第2高的恐怖紀錄。

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金鶯本場比賽靠著韓德森（Gunnar Henderson）開轟先馳得點，雙城在7局靠著馬丁（Austin Martin）與法默（Kyle Farmer）的適時安打超前比數，但7下桑坦德（Anthony Santander）就敲出一發陽春砲將比數扳平。

9局下半雙城派出賈克斯（Griffin Jax）登板，在三振掉首棒打者桑坦德後被蒙卡索（Ryan Mountcastle）敲安上壘，接著穆林斯一棒掃出右外野大牆，生涯首次再見轟到手，球隊以4：2擊敗雙城，系列賽3戰橫掃，取得近期4連勝。

穆林斯敲出生涯第一發再見轟助隊橫掃雙城。（美聯社）

本場比賽金鶯全場4分靠3發全壘打得來，目前球隊已經連續5場比賽敲出至少3轟，是自1900年以來的史上第二高紀錄，僅次於1987年金鶯隊的6場，而今天他們追平的是1996年的5場紀錄，同樣也是由金鶯自己所保持。

本季金鶯以30轟領先全大聯盟，102分打點在大聯盟僅次勇士、道奇與教士的103分，位居美聯第一。

金鶯隊史前20場比賽，從來沒有超過5名打者敲出4轟以上，然而在今年才打18場的情況下，就已經有6位打者敲出4轟以上，分別是6轟的韓德森、5轟的穆林斯，還有4人敲出4轟，包含考瑟（Colton Cowser）、桑坦德、歐赫恩（RyanO'Hearn）以及魏斯伯格（Jordan Westburg）。

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