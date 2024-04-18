網球》納達爾在巴塞隆納敗給澳洲一哥 在法網準備燃燒一切

納達爾。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕剛復出的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在巴塞隆納男網賽，以5：7、1：6不敵世界排名11的澳洲一哥德米納爾（Alex de Minaur），無緣闖進次輪，他期待能在法網時做好準備，也必定會燃燒自己所有的一切。

納達爾在1月的布里斯本網賽復出後，之後因身體大小傷勢反覆，超過4個月沒出賽，直到巴塞隆納的紅土賽場重回江湖，他首戰以以6：2、6：3擊敗義大利新星科博利（Flavio Cobolli）。

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納達爾今天遭5度破發，最終以直落二敗給德米納爾，他賽後伴隨著觀眾的掌聲，揮手告別巴塞隆納，他說，「我把這當作我最後一次參賽，你永遠不知道未來會發生什麼，生活會為你指引方向，對我而言，生活為我指明了一條相當清晰的道路，重要的是我能上場，這週也有好的跡象，不冒任何風險，儘管這有點違背我的理念，這是我一生都在做的事，有機會就挑戰極限。」

納達爾表示，在法網或許就是他拋開一切，燃燒自我的時刻，他說：「我相信我在巴塞隆納向前邁進一步，只是現在還沒到我需要傾盡所有，有殊死一搏的時候，我要試著在馬德里打更好，在羅馬打再好，去到巴黎後就聽天由命吧。」

德米納爾也向納達爾致意，他說：「納達爾的態度、精神和決心，這些我們都看到，我們的目標就是盡可能地接近他，效仿他，這絕非易事，他在我生活和職業扮演特別的角色，世界網壇依舊如此。」

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