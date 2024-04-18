MLB》李政厚雙安、新人溫恩6局好投 巨人擊退馬林魚

巨人韓籍好手李政厚。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人韓籍好手李政厚今天交出2安表現，巨人靠26歲新人溫恩（Keaton Winn）先發6局失1分好投，幫助巨人以3比1擊敗馬林魚。巨人贏球後拿到近5戰第3勝，目前以8勝11敗暫居國家聯盟西區第四。

巨人打線在第2局先靠艾斯查德（Thairo Estrada）適時二壘安先拿1分，馬林魚在第6局靠克魯茲（Bryan De La Cruz）陽春砲追平。巨人第7局無人出局攻佔一、三壘，阿米德（Nick Ahmed）雖然敲雙殺打，但為巨人拿到超前1分。巨人球星查普曼（Matt Chapman）在第8局適時二壘安打追加1分保險分，讓巨人最後收下勝利。

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巨人26歲新人溫恩。（美聯社）

近兩場改擔任第三棒的李政厚，此戰仍鎮守中外野，今天4打數敲2安都是一壘安打、跑回1分，賽後打擊率為2成70，整體攻擊指數為0.655。

本季前3場先發都吞敗的溫恩，今天主投6局被敲4安（包含挨1轟），失掉1分，送4次三振、丟1次保送，收下本季首勝，賽後防禦率為4.09。巨人終結者多法爾（Camilo Doval）後援1局無失分，摘得今年第3次救援成功。

馬林魚左投羅傑斯（Trevor Rogers）先發5.2局失1分無關勝敗。克羅寧（Declan Cronin）後援1.1局失1分，吞本季第2敗。馬林魚輸球後，以4勝15敗排國家聯盟東區墊底。

巨人韓籍好手李政厚。（法新社）

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