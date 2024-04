MLB》老虎3失誤誤事、史密斯關鍵代打！遊騎兵1分差氣走老虎

史密斯在9局上代打敲安,幫助遊騎兵攻下超前分。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵作客迎戰老虎,雙方在前8局仍保持平手,直到9局下半衛冕軍靠著史密斯(Josh Smith)代打建功攻下超前分,最終以5:4擊敗老虎。

衛冕軍在首局率先發難,前3棒靠著對手失誤、安打與保送攻占滿壘,第4棒的賈西亞(Adolis García)打出左外野方向的飛球形成高飛犧牲打,幫助球隊先馳得點。而老虎在2局下也有所回應,首名打者卡本特(Kerry Carpenter)一棒掃出右外野大牆外,形成追平比數的陽春砲。

6局上遊騎兵首名打者希米恩(Marcus Semien)靠著老虎二壘手基斯(Colt Keith)失誤上到壘包,接著上場的席格(Corey Seager)敲安上壘,打擊再度輪到賈西亞,他將小白球擊向中外野,打到全壘打牆上緣彈回場內,經過電視輔助判決後裁定為二壘安打,並帶有1分打點,接續上場的海姆(Jonah Heim)打出中外野方向安打送回兩名跑者,遊騎兵以4:1暫時領先。

而老虎沒有放棄比賽,6局下半靠著二壘安打與席格的傳球失誤得分、7局下首名打者米德斯(Parker Meadows)敲出本季首轟再追回1分、8局下也靠著兩支安打追平比數,將比賽打回原點。

9局上遊騎兵進攻機會,在1出局的情況下杜蘭(Ezequiel Duran)敲安率先上壘,接著上場的卡特(Evan Carter)靠著一壘手失誤上壘,衛冕軍此時更換代打史密斯,他相中第1球打出中外野方向平飛安打攻下超前分,老虎再也無力追趕,最終吞下敗仗。

遊騎兵先發投手丹寧(Dane Dunning)主投5局失掉2分(1分非自責分),並送出5次三振,但投出多達4次保送。另外拿下勝投的前國聯救援王葉茲(Kirby Yates)後援1.1局展現K功,4個出局數通通靠三振拿下,替球隊守下勝利;老虎部分,今天單場3次失誤,且都有讓對手靠著失誤攻下分數,也是這場比賽吞敗的因素之一。

Josh Smith has been LIGHTS. OUT. pic.twitter.com/UDXf1lybN2