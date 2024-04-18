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MLB》老虎3失誤誤事、史密斯關鍵代打！遊騎兵1分差氣走老虎

2024/04/18 09:55

史密斯在9局上代打敲安，幫助遊騎兵攻下超前分。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵作客迎戰老虎，雙方在前8局仍保持平手，直到9局下半衛冕軍靠著史密斯（Josh Smith）代打建功攻下超前分，最終以5：4擊敗老虎。

衛冕軍在首局率先發難，前3棒靠著對手失誤、安打與保送攻占滿壘，第4棒的賈西亞（Adolis García）打出左外野方向的飛球形成高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點。而老虎在2局下也有所回應，首名打者卡本特（Kerry Carpenter）一棒掃出右外野大牆外，形成追平比數的陽春砲。

6局上遊騎兵首名打者希米恩（Marcus Semien）靠著老虎二壘手基斯（Colt Keith）失誤上到壘包，接著上場的席格（Corey Seager）敲安上壘，打擊再度輪到賈西亞，他將小白球擊向中外野，打到全壘打牆上緣彈回場內，經過電視輔助判決後裁定為二壘安打，並帶有1分打點，接續上場的海姆（Jonah Heim）打出中外野方向安打送回兩名跑者，遊騎兵以4：1暫時領先。

而老虎沒有放棄比賽，6局下半靠著二壘安打與席格的傳球失誤得分、7局下首名打者米德斯（Parker Meadows）敲出本季首轟再追回1分、8局下也靠著兩支安打追平比數，將比賽打回原點。

9局上遊騎兵進攻機會，在1出局的情況下杜蘭（Ezequiel Duran）敲安率先上壘，接著上場的卡特（Evan Carter）靠著一壘手失誤上壘，衛冕軍此時更換代打史密斯，他相中第1球打出中外野方向平飛安打攻下超前分，老虎再也無力追趕，最終吞下敗仗。

遊騎兵先發投手丹寧（Dane Dunning）主投5局失掉2分（1分非自責分），並送出5次三振，但投出多達4次保送。另外拿下勝投的前國聯救援王葉茲（Kirby Yates）後援1.1局展現K功，4個出局數通通靠三振拿下，替球隊守下勝利；老虎部分，今天單場3次失誤，且都有讓對手靠著失誤攻下分數，也是這場比賽吞敗的因素之一。

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