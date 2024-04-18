NBA》湯普森沉澱一夜後發聲！ 感念效力勇士時光、曝關鍵渴望

湯普森。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊「K湯」湯普森（Klay Thompson）在昨日對國王的附加賽經歷生涯最慘烈一仗，該場比賽更有可能會是他生涯最後一場穿著勇士球衣的比賽，在經歷沉澱後，湯普森於今天接受訪問，談及自己的心情以及後續的可能性。

據《ESPN》安德魯斯（Kendra Andrews）報導，湯普森直言，考慮到目前才4月17日（美國時間），自己還不用那麼快去調整方向。「何時才是自由市場？7月1日對吧？對，我還有一些時間。我還有一些時間。」

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昨日賽後，浪花三兄弟的另外2人，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green），以及總教練柯爾（Steve Kerr）都公開發言表示希望湯普森能夠回來。湯普森回應道：「這對我意義重大。我的意思是，我們共同經歷過最高點與最低點。不論是輸掉總冠軍，贏得總冠軍，錯失季後賽，我們都共同經歷過，所以這真的對我來說意義重大。他們的話讓我對先前彼此的相處時光充滿感激。這真的是具有歷史意義的事情。」

（左起）湯普森、柯瑞與格林。（資料照）

湯普森在本季經歷跌宕起伏，包含糟糕的開季與回穩的下半季，他認知到自己並不需要擔任領頭羊的角色，並談到自己渴望的事情：「我想要持續獲勝，當你身在一個勝利賽季的一部分時，你不會想要離開。所以我想要再次獲勝。如果能再拿下一座冠軍會很棒。我依舊認為這是有辦法達成的，去想一下，什麼是會讓你在剩餘的生涯真正感到快樂的。」

安德魯斯表示，現在湯普森在自由市場遇到的問題是，他是否認為自己能在勇士隊實現贏球這件事。有消息來源指出，湯普森更重視贏球而非金錢，所以只要勇士展現出對他足夠的珍視，那麼湯普森可能就會留在勇士。

在被問到勇士球團是否已經展示足以挽留他的努力時，湯普森表示，他還不確定該如何回答這個問題：「每年我都會盡我自己最大的努力。而管理階層一直以來都很棒。我對他們只有正面的評價。所以我不太知道要怎麼回答這個問題，我的意思是，這取決於他們。」

由於目前柯瑞與柯爾的合約都只剩下2年，因此有人會希望湯普森的新約與這2人的年限一致，在被問到今年他所簽下的是否會是生涯最後一張合約時，湯普森認為，「或許，我不知道。當時間到了，我的意思是我不會試著去期待生涯的某個日期。這有點憑感覺。」

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