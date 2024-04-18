MLB》前洋基強投塞維里諾6局優質好投 率大都會橫掃海盜

塞維里諾。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季從洋基轉戰大都會的塞維里諾（Luis Severino），今天主投6局失1分非自責，加上馬堤（Starling Marte）擊出生涯大聯盟第150轟，幫助大都會在主場以9比1擊敗海盜，大都會在這次的三連戰橫掃海盜，並收下4連勝、近7戰拿6勝，目前以10勝8敗暫居國家聯盟東區第三。

塞維里諾此戰前5局都至少讓一名跑者上壘，但他製造3次雙殺，只在第3局被海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）敲適時安掉分。塞維里諾在第6局讓對手三上三下，完成投球工作。

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總計塞維里諾今先發被敲5安，失掉1分非自責，賞4次三振、丟3次保送，收下本季第2勝，賽後防禦率為2.14，最快丟到97.5英里（約156.9公里）。這是塞維里諾自去年8月28日面對老虎之戰後，再度單場投6局以上的局數。塞維里諾當時仍效力洋基隊，交出7局無失分好投。

大都會馬堤開轟（右）。（法新社）

海盜全場敲10安，馬堤有一發兩分砲，這是他生涯在大聯盟第150轟。巴德（Harrison Bader）也有一發兩分彈。泰勒（Tyrone Taylor）3安2打點。

塞維里諾讚賞隊友們表現，「我們做得很棒，拿到很多分數，防守上有令人難以置信的表現。」

開季曾取得5連勝的海盜，如今吞近5戰第4敗，3連戰遭大都會橫掃，目前戰績為11勝8敗暫居國家聯盟中區第三。

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