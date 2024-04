MLB》紅襪霍克9局9K宰制守護者！ 僅用94球飆「梅達斯完封勝」

霍克對守護者投出梅達斯完封勝。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪先發投手霍克(Tanner Houck)對守護者大發神威,僅用94球就投出9局9K完投完封,球隊終場以2:0擊敗守護者,霍克成功締造「梅達斯(Greg Maddux)完封勝」。

霍克今天對上守護者全場只被敲出3支安打,沒有投出四壞保送,送出9次三振無失分,僅用94球就締造完投完封勝,締造梅達斯完封勝(百球內完封勝)紀錄,同時也是他生涯首度達成完投完封勝,紅襪隊史上次的梅達斯完封勝要追溯到2014年8月31日的巴克霍茲(Clay Buchholz,98球完投完封勝)。

請繼續往下閱讀...

本場比賽僅花1小時又49分鐘就打完,是自2010年6月2日賈羅拉加(Armando Galarraga)遭誤判的「準」完全比賽後最短時間。

今天霍克最好的變化球滑球完全宰制守護者打者,共39顆滑球不僅是今天所有球種當中最多的,還讓對手揮棒23次,揮空11次,揮空率高達48%,而霍克用量第二高的指叉球也有35%的揮空率,共投32顆,讓對手揮棒17次揮空6次。

A Maddux on 94 pitches!



Tanner Houck tosses the first shutout of his career! pic.twitter.com/dtHrXrjjgY