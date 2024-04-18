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MLB》紅襪霍克9局9K宰制守護者！ 僅用94球飆「梅達斯完封勝」

2024/04/18 10:03

霍克對守護者投出梅達斯完封勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪先發投手霍克（Tanner Houck）對守護者大發神威，僅用94球就投出9局9K完投完封，球隊終場以2：0擊敗守護者，霍克成功締造「梅達斯（Greg Maddux）完封勝」。

霍克今天對上守護者全場只被敲出3支安打，沒有投出四壞保送，送出9次三振無失分，僅用94球就締造完投完封勝，締造梅達斯完封勝（百球內完封勝）紀錄，同時也是他生涯首度達成完投完封勝，紅襪隊史上次的梅達斯完封勝要追溯到2014年8月31日的巴克霍茲（Clay Buchholz，98球完投完封勝）。

本場比賽僅花1小時又49分鐘就打完，是自2010年6月2日賈羅拉加（Armando Galarraga）遭誤判的「準」完全比賽後最短時間。

今天霍克最好的變化球滑球完全宰制守護者打者，共39顆滑球不僅是今天所有球種當中最多的，還讓對手揮棒23次，揮空11次，揮空率高達48%，而霍克用量第二高的指叉球也有35%的揮空率，共投32顆，讓對手揮棒17次揮空6次。

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