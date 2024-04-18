NBA附加賽》恩比德轟23分加上奇兵跳出 七六人擊敗熱火奪第7種子

七六人明星中鋒恩比德（中）。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕恩比德（Joel Embiid）23分、15籃板、5助攻的全能數據，加上35歲老將巴頓（Nicolas Batum）扮演奇兵拿20分，率領七六人克服最多14分落後，在主場以105：104力退熱火，確定以東部第7種子進軍季後賽，首輪將對上第2種子尼克。

熱火上季季後賽就締造從附加賽闖進總冠軍戰的大驚奇，本季因傷病問題也走得跌撞，只排東部第8，得從附加賽打起，今天輸給七六人後，將和另一場老鷹、公牛附加賽的勝方，爭奪最後一張季後賽門票，贏球才能搶下第8種子，否則將被淘汰。

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開賽慢熱的熱火今在首節打完後來居上取得23：22領先，次節靠防守不斷逼出七六人失誤，有效限制恩比德（Joel Embiid）發揮，加上外線手感大開，最後2分鐘的萊特（Delon Wright）、赫爾羅（Tyler Herro）、馬汀（Caleb Martin）連續投進三分球，兩隊分差最大達14分，邁阿密大軍兩打完以51：39領先七六人。

儘管巴特勒（Jimmy Butler）上半場8投僅2中拿10分，但熱火9人輪番上場都有得分進帳，此外，兩節就逼出對手11次失誤，成功帶著12分領先前進下半場。至於七六人一哥恩比德發揮受限，8投2中得10分、6籃板，團隊失誤多之外，在主場的外線手感不佳，三分球18投僅3中，是球隊陷入落後的關鍵。

下半場，熱火的投籃命中率下修到只剩36.4％，七六人的外線準星回升，巴頓（Nicolas Batum）建功，一人投進三球，單節打出30：23的攻勢追近差距，熱火在三節打完以74：69領先。

恩比德在第四節開打沒多久靠三分球逼成74：74平手，巴頓也在外線有建樹，助七六人逆轉超前熱火，但之後沒能維持優勢，兩隊互有領先，最後一分鐘戰成96：96平手，熱火發生回場失誤，而恩比德則透過吸引包夾，傳給籃下的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）完成遭前三分打，巴頓還在最後關頭還搧下火鍋，馬克西（Tyrese Maxey）、烏布瑞之後的6次罰球機會俱中，成功鎖定比賽勝利，讓熱火最後投進三分球也無濟於事。

七六人有4人得分達雙位數，恩比德（Joel Embiid）出賽38分鐘，繳23分、15籃板、5助攻，巴頓替補打28分鐘，轟進6顆三分球，拿本季個人新高20分，外帶5籃板，馬克西有19分，烏布瑞有11分。

熱火部分，赫爾羅得25分，巴特勒19分，艾德巴約（Bam Adebayo）10分、12籃板，小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）有15分，洛夫（Kevin Love）替補10分。

熱火巴特勒。（美聯社）

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