MLB》倫登、沃德9局聯手敲安！天使逆轉擊退光芒

沃德在9局上半敲出逆轉安打，幫助天使拿下勝利。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天與光芒4連戰的第3場交手，天使在9局上半落後1分的情況下，靠著明星三壘手倫登（Anthony Rendon）與沃德（Taylor Ward）的連續安打領銜之下，天使最終以5：4收下勝利。

天使在首局靠著老大哥「神鱒」楚奧特（Mike Trout）掃出本季第8轟先馳得點，並在5、6局上敲出4支安打攻下2分；然而光芒也不是省油的燈，2局下半靠著兩支安打與高飛犧牲打拿下1分，而在6局下半，狄亞茲（Yandy Díaz）、拉米瑞茲（Harold Ramírez）與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）連續敲安再追回1分，6局打完天使以3：2領先。

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Mike Trout is now tied for the league lead in home runs! pic.twitter.com/BQS0vXwWUU — MLB （@MLB） April 17, 2024

8局下半天使換上第3任投手史崔克蘭（Hunter Strickland），順利抓下2個出局數後，被佩瑞德茲（Isaac Paredes）擊出安打上壘，昨日敲出再見安打的羅沙里歐（Amed Rosario）相中內角高速球，大棒一揮轟出左外野大牆外的兩分打點全壘打，幫助球隊超前比數。

不過天使可沒打算放掉這場，第9局上1出局的情況下，大物沙努爾（Nolan Schanuel）敲出本場第3支安打，並換上代跑阿德爾（Jo Adell），接著上場的尼托（Zach Neto）保送上壘後，與阿德爾分別盜上二、三壘，輪到下一棒倫登的打擊，他將偏紅中滑球打向左半邊的平飛安打，送回壘上兩名跑者，不過光芒提出電視輔助判決，並判定超前分已先被觸殺出局，因此兩隊又重回平手僵局。

That was Anthony Rendon's most clutch moment with the #Angels outside of his walk-off Mother's Day performance. #RepTheHalo pic.twitter.com/0B65bvUvT7 — AngelsWin.com （@AngelsWin） April 18, 2024

天使打線仍繼續發揮，二壘有人的狀況，光芒選擇敬遠楚奧特，選擇對決下一棒的沃德（Taylor Ward），但沃德展現他今年優異的打點能力，第1球就掃出右外野的平飛安打，送回壘上的倫登超前比數，9局下半史崔克蘭穩住局面，順利收下比賽。

Taylor Ward's AL Leading 21st RBI to put the #Angels ahead late against the Rays. pic.twitter.com/s69q4OL6g8 — AngelsWin.com （@AngelsWin） April 18, 2024

天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）主投5.1局雖被敲出7支安打，但他僅失1分且送出4次三振，打下超前分的沃德本場5打數敲出3支安打上演猛打賞。

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