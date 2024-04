MLB》倫登、沃德9局聯手敲安！天使逆轉擊退光芒

沃德在9局上半敲出逆轉安打,幫助天使拿下勝利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今天與光芒4連戰的第3場交手,天使在9局上半落後1分的情況下,靠著明星三壘手倫登(Anthony Rendon)與沃德(Taylor Ward)的連續安打領銜之下,天使最終以5:4收下勝利。

天使在首局靠著老大哥「神鱒」楚奧特(Mike Trout)掃出本季第8轟先馳得點,並在5、6局上敲出4支安打攻下2分;然而光芒也不是省油的燈,2局下半靠著兩支安打與高飛犧牲打拿下1分,而在6局下半,狄亞茲(Yandy Díaz)、拉米瑞茲(Harold Ramírez)與阿羅薩雷納(Randy Arozarena)連續敲安再追回1分,6局打完天使以3:2領先。

Mike Trout is now tied for the league lead in home runs! pic.twitter.com/BQS0vXwWUU — MLB (@MLB) April 17, 2024

8局下半天使換上第3任投手史崔克蘭(Hunter Strickland),順利抓下2個出局數後,被佩瑞德茲(Isaac Paredes)擊出安打上壘,昨日敲出再見安打的羅沙里歐(Amed Rosario)相中內角高速球,大棒一揮轟出左外野大牆外的兩分打點全壘打,幫助球隊超前比數。

不過天使可沒打算放掉這場,第9局上1出局的情況下,大物沙努爾(Nolan Schanuel)敲出本場第3支安打,並換上代跑阿德爾(Jo Adell),接著上場的尼托(Zach Neto)保送上壘後,與阿德爾分別盜上二、三壘,輪到下一棒倫登的打擊,他將偏紅中滑球打向左半邊的平飛安打,送回壘上兩名跑者,不過光芒提出電視輔助判決,並判定超前分已先被觸殺出局,因此兩隊又重回平手僵局。

That was Anthony Rendon's most clutch moment with the #Angels outside of his walk-off Mother's Day performance. #RepTheHalo pic.twitter.com/0B65bvUvT7 — AngelsWin.com (@AngelsWin) April 18, 2024

天使打線仍繼續發揮,二壘有人的狀況,光芒選擇敬遠楚奧特,選擇對決下一棒的沃德(Taylor Ward),但沃德展現他今年優異的打點能力,第1球就掃出右外野的平飛安打,送回壘上的倫登超前比數,9局下半史崔克蘭穩住局面,順利收下比賽。

Taylor Ward's AL Leading 21st RBI to put the #Angels ahead late against the Rays. pic.twitter.com/s69q4OL6g8 — AngelsWin.com (@AngelsWin) April 18, 2024

天使先發投手德梅斯(Reid Detmers)主投5.1局雖被敲出7支安打,但他僅失1分且送出4次三振,打下超前分的沃德本場5打數敲出3支安打上演猛打賞。

