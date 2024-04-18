WNBA》克拉克旋風還沒結束！ 傳將與Nike簽下8位數美元合約

甫成為WNBA狀元的克拉克預計與Nike簽下一張千萬美元代言合約。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年在大學掀起旋風、近期剛成為WNBA狂熱隊狀元的神射手克拉克（Caitlin Clark），傳出將要與Nike簽下一張8位數美元的代言合約。

根據《The Athletic》報導，克拉克不僅會簽下豐厚的合約，Nike也將會他推出專屬的簽名鞋款。消息指出，Under Armour與Adidas兩家球鞋也都開出類似的大合約，但最終克拉克選擇了Nike。

請繼續往下閱讀...

克拉克在大學時期就有跟Nike簽下合約，合約在大學賽季結束後到期。克拉克本季打破NCAA大學總得分紀錄，並為大學女籃賽場帶來恐怖的收視率。在NCAA女籃冠軍賽，北卡擊敗克拉克率領的愛荷華封王，吸引高達1887萬的收視，創下女籃史上新高，同時也是近5年所有籃球賽事中的最高紀錄。

在前天的WNBA選秀，印第安納狂熱隊以狀元籤將克拉克給選中，該場WNBA直播也吸引高達240萬的收視，創下史上新高，是去年選秀的4倍之多。

克拉克與Nike簽下的合約不僅可能創下WNBA史上最高的球鞋合約紀錄，他目前身上也已經有知名飲料品牌開特力（Gatorade）、保險公司State Farm以及球員卡公司Panini的合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法