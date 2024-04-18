日職》慘！大聯盟資歷的火腿洋砲0轟0打點、吞13K 遭降二軍調整

史帝文森。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿洋砲史帝文森（Andrew Stevenson）本季出賽11場，全壘打、打點都是掛蛋，昨天被降至二軍調整。火腿隊將拉上當家球星清宮幸太郎，預計要先讓他守左外野，而不是熟悉的內野。

史帝文森本季以85萬美元合約加盟火腿，包含2025年的球隊選擇權。史帝文森在開季表現卻不理想，至今出賽11場共34打數敲4安，只有1支二壘安打是長打，吞下13次三振，沒有選到保送，打擊率僅1成18，整體攻擊指數（OPS）僅0.265。

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史帝文森去年效力雙城，出賽25場交出1打點、打擊率1成89的成績，上季主要待在小聯盟3A。史帝文森生涯在大聯盟待過6個賽季，累積8轟、平均打擊率2成43。

清宮幸太郎今年季前因左腳關節扭傷缺陣，本季在二軍出賽15場，交出5打點、打擊率3成15的成績。火腿隊預計將在19日把清宮幸太郎拉上一軍。

《體育報知》報導，清宮幸太郎上季主要鎮守三壘，如今可能要移防至左外野。火腿監督新庄剛志表示，目前主守三壘的郡司裕也狀態很好，想讓清宮守左外野，而且清宮的臂力比較強。

日本火腿目前開季15場比賽，打出7勝7敗1和的成績，暫居太平洋聯盟第三。

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

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