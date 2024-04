MLB》一度領先6分差點翻船！費城人3轟領銜險勝洛磯

費城人靠著單場3發全壘打,幫助球隊險勝洛磯。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人在主場迎戰洛磯,主場球隊砲火連連,一度領先多達6分,但是洛磯在8局上半打出一波5分大局,讓費城人差點翻船,所幸牛棚還是順利守成,最終以7:6險勝。

洛磯在1局上靠著安打、守備失誤以及滾地球的護送先馳得點,然而費城人下個半局就砲火猛烈,擔任前兩棒的史瓦伯(Kyle Schwarber)與透納(Trea Turner)上演背靠背開轟,第3棒的哈波(Bryce Harper)雖然遭到三振,但接著上場打擊的瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、波姆(Alec Bohm)與馬許(Brandon Marsh)接連敲出安打拿下2分。

KYLE SCHWARBER AND TREA TURNER WITH BACK-TO-BACK DINGERS TO START THE GAME!!!



WHAT A BEAUTIFUL SIGHT TO SEE THE PHILLIES START TO FINALLY SLUG!!



HUUUUGE MOMENTUM SETTER FOR THE OFFENSE!



WE ARE BACK pic.twitter.com/mwTZ4CwTuk