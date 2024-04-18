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MLB》一度領先6分差點翻船！費城人3轟領銜險勝洛磯

2024/04/18 12:06

費城人靠著單場3發全壘打，幫助球隊險勝洛磯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在主場迎戰洛磯，主場球隊砲火連連，一度領先多達6分，但是洛磯在8局上半打出一波5分大局，讓費城人差點翻船，所幸牛棚還是順利守成，最終以7：6險勝。

洛磯在1局上靠著安打、守備失誤以及滾地球的護送先馳得點，然而費城人下個半局就砲火猛烈，擔任前兩棒的史瓦伯（Kyle Schwarber）與透納（Trea Turner）上演背靠背開轟，第3棒的哈波（Bryce Harper）雖然遭到三振，但接著上場打擊的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、波姆（Alec Bohm）與馬許（Brandon Marsh）接連敲出安打拿下2分。

然而費城人強力的打線不只如此，5局下靠著透納與哈波的接連安打攻占一、三壘，並靠著瑞爾穆托的滾地球送回三壘跑者拿下1分。6局下半1人出局時，羅哈斯（Johan Rojas）敲出二壘安打，將先發投手費特納（Ryan Feltner）打退場，換上中繼投手藍伯特（Peter Lambert），不過不影響下一棒的史瓦伯再度放煙火，他咬中好球帶高位置的速球，掃出右外野方向的兩分打點全壘打，單場雙響砲幫助球隊以7：1領先。

不過洛磯可沒有就此打住，8局上半費城人換上第3任投手索托（Gregory Soto）登板投球，卻被該局前3名打者擊出安打形成滿壘，蒙特羅（Elehuris Montero）打出右外野方向的高飛犧牲打攻下分數，不過危機尚未解除，他隨後又投出兩次保送再擠回1分，讓費城人再度換投，換上霍夫曼（Jeff Hoffman）試圖解決危機。

而霍夫曼上來後，先是被打出一壘手強勁滾地球失掉1分，再投出保送與被敲出安打失掉2分，該局洛磯攻下5分，僅剩1分差距可以追平，但9局上半換上阿瓦拉多（José Alvarado）後，洛磯攻勢瞬間冷卻，費城人順利守下勝利。

費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）主投6局被敲出5支安打，送出多達10次三振，失掉1分非自責分，表現相當優異。

桑契斯主投6局無失分，還狂飆10次三振。（法新社）

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