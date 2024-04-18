NBA》是否續留勇士仍是未知數 「控球之神」保羅還不打算退休

保羅未來是否會待在勇士隊恐怕還有許多變數。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「CP3」保羅（Chris Paul）在本季透過交易轉戰勇士，不過在昨天球隊於附加賽不敵國王後，他與勇士的緣分恐怕已經走到分岔路口，但保羅在受訪時表示，不論未來如何，自己仍還沒有打算要退休。

保羅在季初被太陽換給巫師後再被賣到勇士隊，本賽季他共出賽58場，其中僅18場是先發，場均26.4分鐘可以拿下9.2分、3.6籃板與6.8助攻。

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保羅下季仍有合約在身，不過當中有多達3000萬美元屬非保障合約，如此一來給勇士很大的彈性，他們可以選擇把保羅拿去交易，或者直接在6月28日前將他裁掉，如此便不用負擔高達3000萬美元的年薪。

勇士與保羅的緣分有可能會在本賽季結束後告終，因為勇士老闆先前已經表示，新賽季不打算碰到第二條豪華稅線，甚至連豪華稅都不太想繳，只要能省下保羅的3000萬美元年薪，對於休賽季後續操盤，特別是留下湯普森（Klay Thompson）來說相當關鍵。

保羅在接受勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）訪問時表示，自己會跟家人們談談看情況如何：「但這並不是（生涯結束）。我肯定知道這一點。」

保羅有機會在合約被裁後以更便宜的方式（例如老將底薪）重返勇士。保羅自己也表示，就個人觀點來說，他很喜歡待在勇士的時光。然而就籃球層面來說，保羅不一定有辦法再次接受低使用率的替補角色，因為他相信自己依舊能在高上場時間的情況下率領球隊，本季他平均上場26.4分鐘是生涯新低，過去他的場均出賽時間最低不會少於31分鐘。

儘管保羅與勇士的未來如何還不知道，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）仍不吝表達對執教保羅的喜愛：「他太專業，對年輕球員來說是很好的導師。他是我相處過最具職業素養的球員之一，我很喜歡執教他，而我真的很希望我們能帶他回來。」

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