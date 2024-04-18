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花蓮強震》台鋼、統一4月花蓮主場賽事取消 台鋼捐1000萬元助災民

2024/04/18 11:41

台鋼雄鷹棒球隊捐款1000萬元幫助0403強震災民，由花蓮縣政府社會處長陳加富（右）代表接受。（花蓮縣政府提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕受到0403強震影響，原訂4月16、17日台鋼雄鷹花蓮主場賽事，改至斗六棒球場舉行；4月19至21日、23、24日統一7-ELEVEn獅花蓮主場賽事，則改至台南棒球場舉行。

台鋼雄鷹棒球隊董事長王炯棻關心花蓮災情，原本就將花蓮視為重點經營推廣的地方，加上隊上有陳文杰、張肇元等花蓮出身的選手，因此特別關心花蓮的災情；雖然16、17日兩場原定在花蓮舉行的賽事，因為地震影響而更換場地，但台鋼雄鷹仍捐款1000萬元幫助災民重建，由花蓮縣政府社會處陳加富處長代表受贈並致贈感謝狀，希望可以協助花蓮早日恢復正常生活。

花蓮縣政府表示，雖然球團沒辦法來到花蓮比賽，但是愛都有傳進來，各界源源不斷的愛與關懷溫暖撫慰了花蓮人民的心，政府將集結各界的善款，全員投入救災及災後復建工作，全力協助災民早日回到正常生活。

縣府表示，民眾若想捐款援助，可利用以下捐款專戶進行捐款：花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，捐款帳號 018-038-098-191「臺灣銀行花蓮分行」，請於空白處備註「指定捐款0403地震」。

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