MiLB》林昱珉4.2局失4分吞本季首敗 林家正雙安1打點、李灝宇敲長打

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇小聯盟2A的台灣左投林昱珉，今天和旅美捕手林家正組投捕搭檔，林昱珉主投4.2局失4分，響尾蛇2A最後以1比5敗給紅雀2A，林昱珉吞本季首敗。

林昱珉開賽讓對手7上7下，第3局1出局後被敲二壘安打，下一棒的紅雀2A打者Chris Rotondo敲游擊強勁平飛球被接殺，而原先在二壘的紅雀2A跑者回壘不及遭封殺，該半局形成另類三上三下。林昱珉在第4局一開始投出保送，他先是製造雙殺、再讓對手敲滾地球出局，讓紅雀2A打線前4局攻勢形成另類12上12下。

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不過林昱珉在第5局遇到亂流，先後被敲6支安打，包含1支二壘安打，失掉4分，該半局2出局後，林昱珉就被換下場，結束投球工作。

總計林昱珉4.2局用76球有46顆好球，被敲7安，失掉4分，賞2次三振、丟1次保送，賽後防禦率為6.39。林昱珉吞今年首敗，本季在2A共3場先發還未拿到勝投。

林家正此戰擔任第9棒捕手，也是他今年在2A首次出賽，全場2打數都敲一壘安打，包含第3局的適時安，進帳1分打點。

效力老虎2A的台灣小將李灝宇，今天擔任先發第二棒二壘手，整場4打數敲1支二壘安打，保送、三振各1次，跑回2分，賽後打擊率為2成22。老虎2A最後以4比0擊敗守護者2A。

林家正。（資料照，記者陳志曲攝）

李灝宇。（資料照，記者廖振輝攝）

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