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NBA附加賽》Coby太神！懷特轟42分率公牛痛宰老鷹 週六決戰熱火

2024/04/18 12:08

懷特狂砍42分幫助公牛擊敗老鷹。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部排名第9的公牛今天在NBA附加賽，在第三節轟42分奠定勝基，懷特（Coby White）更打出像神一樣的表現，公牛以131：116大勝老鷹，下一場將跟今天輸球的熱火爭東部最後1張季後賽門票。

公牛在上半場打完以73：67領先，但上半場已經拿17分的懷特，在第三節進帳11分，以及伍切維奇（NikolaVucevic）挹注9分，風城軍單節轟37分，帶著18分領先進入第四節，

懷特本季不再只是板凳球員，例行賽79場共有78場先發，場均繳出19.1分、5.1助攻、4.5籃板，打出生涯代表作。如今，他在附加賽更展現一夫當關的氣勢，全場21投15中，包括3顆三分球，猛轟42分外帶6助攻、9籃板，主場球迷都情不自禁大喊，「Coby！Coby！Coby！」。

老經驗的德羅森（DeMar DeRozan）繳出22分、9助攻，伍切維奇24分、12籃板，多桑姆（Ayo Dosunmu）挹注19分。

老鷹過去在附加賽未曾輸過球，只是今天實在擋不住公牛先發群，全隊表現最佳是D.穆雷（Dejounte Murray）30分，但一哥T.楊恩（Trae Young）狀況不佳，僅拿22分、10助攻，但靠罰球就拿11分，卡培拉（Clint Capela）則有22分、17籃板，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）21分。

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