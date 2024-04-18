晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》江承諺投球策略大轉變 被追問細節連說3次「不行！」

2024/04/18 12:24

江承諺。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕今年球季左投江承諺從統一獅轉戰台鋼雄鷹，先發3場都繳6局失1分優質先發，其中有1場為非責失分，戰績1勝1敗、防禦率1.00、每局被上壘率0.83，18局投球已超越去年總和。

只是，江承諺登板打線明顯熄火，本季得分援護率（平均先發每9局隊友得分）只有2分，在全聯盟至少投滿10局的24名先發投手當中排名倒數第3，只進帳1場勝投。

轉戰台鋼另覓一片天，3場出賽全都是優質先發，江承諺說，其實也沒有覺得滿意，才3場而已，有沒有滿意要到年底才看得出來，「以前有時候比較鐵齒，會跟打者硬拚，現在比較知道怎麼去投球，心態就是想辦法拉長投球局數，讓球隊保有贏球空間。」

進一步追問，現在投球策略是否和獅隊時期大不相同？江承諺秒答，「對！」再追問，能否透露策略有何不同？他急忙搖頭連說3次，「不行！不行！不行！」強調這是商業機密，恕難透露細節。

來到新軍台鋼，江承諺表示，後面都是學弟，一定要把自己做好，學弟會看你怎麼做，他們遇到一些問題，我會說一下給他們方向。

台鋼昨遭味全龍慘「電」苦吞6連敗，目前戰績4勝8敗戰居墊底，江承諺認為，連敗一定會遇到，抱持「要贏」的心態，年輕選手要慢慢去適應一軍比賽的強度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。