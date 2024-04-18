中職》江承諺投球策略大轉變 被追問細節連說3次「不行！」

江承諺。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕今年球季左投江承諺從統一獅轉戰台鋼雄鷹，先發3場都繳6局失1分優質先發，其中有1場為非責失分，戰績1勝1敗、防禦率1.00、每局被上壘率0.83，18局投球已超越去年總和。

只是，江承諺登板打線明顯熄火，本季得分援護率（平均先發每9局隊友得分）只有2分，在全聯盟至少投滿10局的24名先發投手當中排名倒數第3，只進帳1場勝投。

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轉戰台鋼另覓一片天，3場出賽全都是優質先發，江承諺說，其實也沒有覺得滿意，才3場而已，有沒有滿意要到年底才看得出來，「以前有時候比較鐵齒，會跟打者硬拚，現在比較知道怎麼去投球，心態就是想辦法拉長投球局數，讓球隊保有贏球空間。」

進一步追問，現在投球策略是否和獅隊時期大不相同？江承諺秒答，「對！」再追問，能否透露策略有何不同？他急忙搖頭連說3次，「不行！不行！不行！」強調這是商業機密，恕難透露細節。

來到新軍台鋼，江承諺表示，後面都是學弟，一定要把自己做好，學弟會看你怎麼做，他們遇到一些問題，我會說一下給他們方向。

台鋼昨遭味全龍慘「電」苦吞6連敗，目前戰績4勝8敗戰居墊底，江承諺認為，連敗一定會遇到，抱持「要贏」的心態，年輕選手要慢慢去適應一軍比賽的強度。

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