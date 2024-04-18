全大運聖火傳遞中市5所大學 大型無人機吊掛歡迎布條

歡迎聖火傳遞活動最後由無人機為所有參加活動者空拍留念，為整個活動畫下圓滿句。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕全國大專校院運動會聖火今日傳遞到靜宜、弘光、僑光、中興、台中科大5所大學，弘光科大為了迎接聖火，出動兩架大型無人機吊掛「113年全大運，經典再現、活力無限！」及「弘光科技大學迎接聖火，歡迎您！」長5公尺紅布條，並全程用無人機空拍紀錄，加上跆拳道隊、熱舞社活力四射表演，歡慶全大運聖火抵達弘光校園。

今年主辦全大運的台灣體大主任秘書陳添丁帶領該校師長及火炬手抵達弘光科大，一進場，兩架大型無人機從操場兩側升空，吊掛起全大運精神標語及寫有歡迎字樣的紅布條，為歡迎聖火傳遞活動揭開序幕。歡迎聖火傳遞儀式由弘光科大校長黃月桂主持，她指出，到弘光任職7年多，第一次在校園裡迎接全大運聖火，感到非常開心與榮幸，特別安排無人機升空迎接聖火，並全程用無人機空拍紀錄這歷史性的一刻。

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負責辦理歡迎聖火傳遞活動的弘光科大運動休閒系結合學務處，在歡迎儀式上，安排跆拳道校隊表演品勢、對打擊破及熱舞社熱舞表演，臺灣體大也動員舞蹈隊帶來精彩演出。 精彩表演後，聖火傳遞重頭戲登場，台體大火炬手將聖火傳遞給弘光科大火炬手，弘光科大火炬手團隊由獲得全國運動會跆拳道比賽第三名的學生鄭依婕領軍和籃球校隊所組成，吉祥物弘光獵鷹陪同火炬手接下聖火，高舉聖火環繞操場一圈，接著由無人機為所有參加活動者空拍留念，為整個活動畫下圓滿句點。

台灣體大主任秘書陳添丁（右）及火炬手將聖火傳遞給弘光科大校長黃月桂（左）。（記者張軒哲攝）

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