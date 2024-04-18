T1》台新戰神拚季後賽公布人事異動 顧問黃萬隆接任戰神執行長

黃萬隆接任台北台新戰神執行長。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台新育樂今宣布人事異動，原台北台新戰神顧問黃萬隆轉任執行長，於高中籃球貢獻數十載的黃萬隆教練，於戰神成立之初即擔任球團顧問，憑藉其多年熱忱與豐富的執教資歷，協助球隊陣容建構、督導球隊運作，於今年2月份正式從松山高中退休的黃萬隆轉換新身分，於今日正式出任台北台新戰神執行長。

於HBL高中籃球聯賽舞台執教近30年的黃萬隆，曾率隊拿下6座HBL男子組冠軍，更是目前唯一締造HBL男子組3連霸紀錄的總教練，被稱為鐵血教頭的他，以強悍的防守建構松山高中「綠色神盾」球隊文化，於今年2月初退休時的黃萬隆曾預告，未來不會離開籃球，繼續將經驗貢獻給台北台新戰神，如今確定從顧問正式轉任為「台北台新戰神執行長」，未來除了球隊營運事務，致力於打造最堅強的球隊陣容外，也將借重其過去深耕基層籃球的經驗，挖掘潛力新秀，為台灣籃壇培育新人盡一份心力。

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對於將下執行長一職，黃萬隆難掩興奮地說：「能夠繼續在熱愛的籃球領域努力，真的很開心。」雖然職務與過往執教不同，但勇於挑戰的他，也展現積極的態度表示：「我將秉持台新金控認真的品牌精神，為建立戰神文化與打造臺北常勝軍球隊而努力。」

談及上任後的任務，執行長黃萬隆將持續為台新育樂成立球隊的初衷而努力，貫徹台新金控的品牌精神打造認真的球隊文化，建構具競爭力的台北戰神，追求每一場勝利，將冠軍留在台北，他也期盼「過去支持我的球迷朋友們，能繼續來到和平籃球館為台北戰神加油，我們也將打出每一場精采的比賽，回饋給支持我們的戰友。」

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