籃球》超強！ 鎮南國小籃球隊今年已抱回5座金盃

鎮南國小女籃隊連續抱回2座全國指標性籃球錦標賽冠軍。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林鎮南國小在這個月連續在全國小學籃球錦標賽、全國少年籃球錦標賽奪冠，累計今年1至4月已在縣內、全國及國際共抱回5座金盃，今天隊員在校長梁博雍、教練陳昱汝等人率領之下到西螺福興宮向太平媽感謝，福興宮董事長變成球隊粉絲，致贈加菜金及太平媽加持的乖乖，也預祝小女將5月聯賽再創佳績。

鎮南國小籃球隊在1994年成軍，主要利用早自習、專長課時間練習，沒有課後補習隊員下午放學後教練再額外花時間加強個人動作訓練，今年抱回的5座重要比賽冠軍，最受矚目是全國小學籃球賽及U12全國少年籃球錦標賽，陳昱汝指出，去年全國小學籃球賽在八強要進四強賽中輸給南港國小，今年目標放在進4強，沒想到第1場就遇到去年冠軍南港隊且輸了，看到小朋友都很洩氣，她安慰孩子這是她們小學最後的幾場比賽，盡可能把自己最好的一面展現出來，好好享受比賽，隊員們似乎聽進去，放手去打，一路從外卡拚到進4強。

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陳昱汝說，冠軍賽時又碰到南港隊，她只跟孩子說，不要有壓力，拿出最好態度去打球，整場比賽2隊呈拉鋸戰，最後投入關鍵外線球，抱回冠軍。

U12的冠軍贏得也很辛苦，八強賽時差點輸給南澳隊，陳昱汝表示，在預賽時鎮南贏了南澳隊18分，八強時小朋友心態沒有調整好有點輕敵，比賽剩不到1分鐘還落後，直到最後40秒才逆轉剩，不過也因為這場給孩子上了很好一堂課，不要輕敵，每場比賽都要拿出態度認真去打。

梁博雍指出，鎮南國小女籃隊今年表現優異，1月初代表台灣到韓國參加交流賽奪冠，回國後1月底又參加順天盃全國邀請賽也抱回冠軍，3月雲林縣長盃再奪金，接著3月底及上週又再全國小學籃球賽及全國少年籃球賽分別奪冠，能有這樣的佳績要感謝各界的支持，球隊會繼續努力爭取佳績。

楊文鐘表示，鎮南國小女籃可以連續奪得2場全國賽冠軍很不簡單，期待在太平媽加持，球員認真努力，下個月出征繼續為雲林爭光。

鎮南國小女籃隊連續抱回2座全國指標性籃球錦標賽冠軍，球員到福興宮還願感謝太平媽保祐，福興宮董事長楊文鐘（前排左3）代表致贈加菜金，期勉女將們下個月出征繼續為雲林爭光。（記者黃淑莉攝）

鎮南國小女籃隊連續抱回2座全國指標性籃球錦標賽冠軍，校長梁博雍帶著隊員及冠軍獎座到西螺福興宮還願，感謝太平媽加持保祐。（記者黃淑莉攝）

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