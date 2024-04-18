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MLB》41歲塞揚強投韋蘭德將歸隊！ 本季首場先發是後天戰國民

2024/04/18 14:22

韋蘭德。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人41歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今年開季因右肩發炎無法趕上開季，經過2場復健賽調整後，韋蘭德將在美國時間本週五先發對上國民，這將是韋蘭德今年賽季首次在大聯盟登板。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今天宣布韋蘭德將在後天客場先發對決國民。艾斯帕達表示，「讓他回來是非常巨大的，因為這給我們球隊帶來一定程度的信心、增強我們的信心，我們將有一位曾摘得MVP、塞揚獎的人在投手丘上。這對士氣、讓事情朝正確方向發展都是好的。」

艾斯帕達並未透露韋蘭德今年賽季首場先發的用球數，但會密切觀察韋蘭德的工作量。

韋蘭德在上週六在小聯盟2A的復健賽，他主投4局被敲7安失掉6分（5分自責），送3次三振、1次保送，用球數多達78顆。韋蘭德在美國時間4月7日的3A復健賽，先發3局失7分6分自責，賞6次三振。

身為2022年世界大賽冠軍球隊、近年都是季後賽常客的太空人，今年開季受到傷兵影響，包含韋蘭德、瓦德茲（Framber Valdez）、厄奎迪（Jose Urquidy）等主力先發都在傷病名單，太空人開季只打出6勝13敗的成績暫居美國聯盟西區墊底。

韋蘭德去年待在大都會和太空人，整季先發27場，交出13勝8敗、防禦率3.22的成績，共投162.1局賞144次三振，每局被上壘率為1.13，被打擊率為2成26。

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