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推動體育署升格！國民黨團籲：賴政府502後儘速成立「運動發展部」

2024/04/18 14:09

體育署長鄭世忠。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕去年總統大選期間，朝野總統候選人都提出成立「運動發展部」或「體育發展部」政見，國民黨團今日召開記者會表示，國民黨團已提出「運動發展部組織法草案」，呼籲520之後的賴政府，儘速兌現競選承諾，立即成立籌備小組，推動體育署升格成立「運動發展部」。

書記長洪孟楷表示，上屆國民黨立委共同針對「運動發展部組織法」提案，可惜當時並沒有進入實質討論。本屆第一會期，國民黨立委在4月3日重新提出「運動發展部組織法」提案，已經完成一讀準備付委，充分表達國民黨團推動「運動發展部」的決心。

洪孟楷指出，推動「運動發展部」的重要性，在於推動體育項目，絕對不是只有單一體育，包括了人才培育、產業發展、國際接軌、壯年樂活等四大面向，「運動發展部」的成立勢在必行。在去年總統大選期間，藍綠候選人都有提出運動發展或是體育發展相關政見，眼看距離520新政府上任僅剩一個月時間，呼籲民進黨政府不要只「聞樓梯響，不見人下樓」。

副書記長萬美玲續指，賴清德準總統在大選期間提出成立「運動發展部」的政見，並具體提出200億元預算規模，受到國內運動界和國人殷切期盼。但4月3日在教育文化委員會質詢教育部體育署長時，卻得到教育部和體育署並沒有規劃「運動發展部」成立的任何準備和前置作業。

萬美玲說，民進黨政府在此時已經進入政權交接的最後時刻，賴清德對於當初承諾成立「運動發展部」，迄今升格準備的毫無跡象，包括現在還在位的教育部和體育署官員、民進黨立法院黨團，都沒有接收到新政府給予指示，也完全沒有看到針對「行政院組織法」、「教育部組織法」，或是「體育運動發展部組織法」等法案，提出相關提案。

萬美玲提到，根據教育部所提出的資料顯示，政府投入體育公務資源預算，無論是體育署、國訓中心、國家運動科學中心還是體育發展基金，近三年預算總計只有130億元左右，距離賴準總統的200億元預算政見，還有一段距離。她呼籲，政府必須著手開始計畫推動「運動發展部」的成立，同時調整明年度教育部公務預算，朝向200億元預算規模邁進，從各個面向逐步實現支持體育發展。

藍委羅廷瑋認為，體育署現在就可以動起來，將政府與民間資源對接，把運動經濟效益擴大，逐步健全台灣運動競技體系。無論是棒球、籃球還是電競、賽車，選手遇到最大困境，就是體育署面對補助選手出賽經費，往往是鐵板一塊，體育署對於各類型運動員的挹注，可說少之又少。

藍委林倩綺說明，體育是Physical Education sports，係指一般屬學校教育課程的一部分，也泛指一般強身健體的運動，且通常比較是指日常有規律性的活動，是較為系統化推動的主軸。但現在所強調的「運動發展部」，是趨向於全民的，透過全民身體活動的本身，進而推動競技、娛樂和休閒，不受限於任何環境。

藍委葛如鈞則提到，現在運動項目已經不是單一體育，經常是跨領域、跨市場、跨觀光。台灣主管文化產業的文化部，屬中央一級機關，年度預算126億元，員額編制318人。相較之下，主管運動體育發展的體育署，只是中央三級機關，年度預算39億元，員額編制125人。2022年全球電競產業收入超過337億元，參與人口超過5億人次，預估未來電子競技參與人口將超過6.4億人次，如果台灣還要把運動產業交給三級機關主管，落後各國的距離，將會是好幾個光年。

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