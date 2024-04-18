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羽球》大馬車禍嚴重影響生涯 桃田賢斗坦言：曾想過為何是我...

2024/04/18 15:08

桃田賢斗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本前世界球王桃田賢斗今天宣布打完4月底的2024年湯優盃羽球團體賽，將從日本隊引退，未來不會參加BWF的國際賽事，仍會以現役選手身分參加日本國內賽事，並推廣羽球活動。桃田賢斗坦言，2020年1月的馬來西亞車禍事故，受傷期間讓他感到很痛苦。

桃田賢斗說，被選為日本代表隊選手後，在這大約10年的時間內，雖然大部分時間都很辛苦，也獲得寶貴的經驗，這是一段非常充實的日本代表隊時光。

被問到為何選湯優盃作為個人生涯國際賽事的最後一舞，桃田賢斗說，他很喜歡團體賽，也多次與參加湯優盃的選手商談，自己想要繼續努力，也是因為有現在的成員，「我希望能為這些選手盡一份心力，所以沒有選擇個人賽，而是選擇團體賽。」

桃田賢斗。（法新社）

桃田賢斗在2020年1月遭遇大馬嚴重車禍事故，造成右眼眼窩底骨折，也影響他的職業生涯。桃田賢斗說，「遭遇意外事故的初期，要說沒有想過為何會是我，那是謊言。老實說，當時真的充滿困難與痛苦，但我不想把這些痛苦都歸咎於意外事故。多虧周遭的人支持，我能堅持下來。」

對於動眼睛手術後的影響，桃田賢斗說，動眼睛手術後視力沒有完全恢復，以前不會感到疲勞的練習量，如今卻會感到疲勞，「我也做一些嘗試，但我覺得要和世界頂尖等級的好手們對戰是有些困難的。」

如今將從日本隊引退後，長年都在國外征戰的桃田賢斗，最想做的事情是考汽車駕照。

桃田賢斗曾在2019年單季豪取11冠寫下歷史，更在2018年和2019年完成世錦賽2連霸。但桃田在2020年1月遇到大馬嚴重車禍後，整體狀況下滑，2021年東京奧運止步男單小組賽。

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