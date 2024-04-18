花費千萬整修橄欖球場缺失多 南市體育局：已收回管理進行改善

南市議員蔡宗豪質疑變電箱遷後，留下的尖銳物品仍在原地，嚴重影響安全。（圖由蔡宗豪質提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕去年配合舉辦全運會，花費上千萬元整修的台南市橄欖球場，民眾陳情草坪不整、石頭遍地，甚至在球場邊就有尖銳的基座等諸多缺失，南市議員蔡宗豪質疑工程是如何驗收，實在太誇張了，要求改善。

南市體育局長陳良乾表示，橄欖球場整修後，去年舉辦全運會順利完成，當初草皮並無不平整的問題，後來全運會結束，委由橄欖球委員會維護，有出現一些缺失，目前體育局已收回管理，相關缺失會儘速來改善。

請繼續往下閱讀...

台南市議會民政教育委員會今天到台南市立橄欖球場進行會勘，召集人、市議員蔡宗豪接獲運動員陳情，質疑橄欖球場花費千萬整修，卻是這樣的結果？場邊有巨大尖銳物、排水系統做一半，令人傻爆眼。

今天包括市議員蔡宗豪、周麗津、林冠維、林美燕、李啟維、朱正軒、余祝青等人出席，對於球場現況，多位議員表示驚訝、傻眼，不敢相信這是去年底花費上千萬所整修出來的球場。

蔡宗豪表示，該橄欖球場內部草坪不完整，更誇張的是，當初為了選手安全而轉移的變電箱，過了半年，地基、拆卸過後留下的尖銳物品仍在原地，還沒處理，如今看起來十分危險。

他質疑，球場整修的結果令人感到失望，工程做的零零落落、不完整，以後有比賽再多要一次經費來整修嗎？花費公帑做成這樣？令人傻眼。

市議員李啟維建議，體育局需要加緊努力處理，期待能重振台南橄欖球的輝煌美名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法