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桌球世界杯》局數2:0領先遭南韓一哥逆轉 林昀儒痛失8強門票

2024/04/18 15:25

林昀儒遭南韓名將張禹珍逆轉，無緣晉級8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣男單最後希望林昀儒今天在國際桌總世界杯桌球賽16強賽，錯失局數2:0領先，第3局被對手化解1個局點後，氣勢急轉直下，最後連丟4局，2:4遭世界排名12的南韓一哥張禹珍逆轉，無緣晉級8強。

世界排名第6的林昀儒過去和張禹珍交手3次拿下2勝，包括上個月在WTT仁川冠軍賽16強戰也以3:1獲勝。

今天雙方首局就展開激戰，林昀儒克服開局2:5落後，以10:9率先聽牌，張禹珍雖奮力救回兩個局點，但關鍵時刻小林毫不手軟，13:11先馳得點。

第2局，林昀儒展現正手威力，大角度拉球頻頻打穿對手防線，11:5再下一城。

2局在手的林昀儒，第3局又在4:8落後下展開逆襲，9:10時又巧妙化解局點，以11:10反超，但決勝時刻，張禹珍展現強大的正手威力，最後正手反拉得手，以14:12扳回一城。

林昀儒第3局該贏未贏，士氣大傷，隨後又以5:11、6:11連丟兩局。

第6局，林昀儒開局又被抓發球違例，加上接發球失誤，陷入0:3困境，儘管叫出暫停仍無法澆熄對手氣焰，最終無力回天，5:11吞下敗仗，也終止對戰2連勝。

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