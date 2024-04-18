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JHBL》大安奇蹟！王浩森執教4年 率大安國中暌違20年再闖4強

2024/04/18 15:49

大安國中暌違20年再闖4強，教練王浩森也對球員表現感到滿意（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕曾帶領HBL南湖高中成為8強保證班的王浩森，近年正式成為大安國中專任教練，他努力找尋值得培養的球員，如今在112學年JHBL國中籃球聯賽結成甜美的果實，大安在8強連續擊敗苗栗明仁國中、彰化溪湖國中，自92學年後再度挺進最終4強，也被外界稱為「大安奇蹟」！

王浩森102學年至108學年都是南湖高中的教練，也每屆都帶領南湖穩定在8強之林，並在104學年帶隊挺進最終台北小巨蛋的最終4強，當年主力是現在效力PLG富邦勇士的周桂羽、簡廷兆。

王浩森在109學年正式成為大安國中的專任教練，並在下一球季正式執掌兵符，經過3季的努力，本季終於帶隊前進4強，連他自己都感到意外，「是學校老師告訴我，我才知道原來大安那麼久沒有打進過4強。」

王浩森表示，大安這批球員去年暑假遇到明仁、溪湖都輸50、60分，甚至曾經在比賽時眼睜睜看著對手扣籃，完全是不同等級的隊伍，但經過長時間的訓練及修正缺失，這次全隊在8強賽都有徹底執行賽前所設定的戰術，真的成功打敗明仁、溪湖，「這真的是奇蹟中的奇蹟！」

大安在8強B組以2勝1敗晉級4強，今天將對上3連勝的A組龍頭台北信義國中，爭取前進冠軍賽的門票，另一組4強則是尋求3連霸的台北金華國中和去年爭冠對上新北安康提前對決。

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