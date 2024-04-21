足球》歐冠才踢丟關鍵罰球 B.席今攻破切爾西助隊前進足總盃決賽

席爾瓦（右）。（路透社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕幾天前的歐冠8強才踢丟關鍵的12碼遭皇馬擊退，今天席爾瓦（Bernardo Silva）攻進全場唯一進球，幫助曼城1：0擊敗切爾西前進足總盃決賽。

三天前才剛結束歐冠120分鐘激戰加驚心動魄的12碼PK戰，今天就迎來足總盃4強，主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽前更直言不滿如此緊湊的賽程，而全場比賽切爾西擁有較多機會，不過最終無法有效製造進球，反倒是略顯疲態的曼城靠著席爾瓦在第84分鐘禁區內掌握機會攻進唯一致勝球。

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才因踢丟12碼遭網路輿論抨擊的席爾瓦，進球後拍拍自己胸前的曼城徽章，這個進球或許對他來說更有意義，雖然爭奪歐冠衛冕失利，不過曼城仍在足總盃順利挺進決賽，對手將會是曼聯與柯芬特里城的勝方，也繼續朝連霸之路邁進。

THE BREAKTHROUGH



Bernardo Silva is a man for the big moments for @ManCity #EmiratesFACup pic.twitter.com/mfqEeKxWGY — Emirates FA Cup （@EmiratesFACup） April 20, 2024

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