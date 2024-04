足球》歐冠才踢丟關鍵罰球 B.席今攻破切爾西助隊前進足總盃決賽

席爾瓦(右)。(路透社)

〔體育中心/綜合報導〕幾天前的歐冠8強才踢丟關鍵的12碼遭皇馬擊退,今天席爾瓦(Bernardo Silva)攻進全場唯一進球,幫助曼城1:0擊敗切爾西前進足總盃決賽。

三天前才剛結束歐冠120分鐘激戰加驚心動魄的12碼PK戰,今天就迎來足總盃4強,主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)賽前更直言不滿如此緊湊的賽程,而全場比賽切爾西擁有較多機會,不過最終無法有效製造進球,反倒是略顯疲態的曼城靠著席爾瓦在第84分鐘禁區內掌握機會攻進唯一致勝球。

才因踢丟12碼遭網路輿論抨擊的席爾瓦,進球後拍拍自己胸前的曼城徽章,這個進球或許對他來說更有意義,雖然爭奪歐冠衛冕失利,不過曼城仍在足總盃順利挺進決賽,對手將會是曼聯與柯芬特里城的勝方,也繼續朝連霸之路邁進。

