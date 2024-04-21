MLB》超神！大聯盟生涯前18局無責失 今永昇太奪第3勝、防禦率僅0.84

今永昇太。（USA TODAY Sports）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強投今永昇太持續展現宰制力，今天面對馬林魚繳出6局失3分（2責失）好投，摘下本季第3勝。

小熊今與馬林魚進行雙重賽，小熊首戰2：3落敗，次戰派出今永昇太掛帥先發，今永昇太前3局沒掉分，大聯盟生涯前18局投球無自責分。

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今永昇太4上三振首名打者克魯茲（Bryan De La Cruz）後，下一棒貝爾（Josh Bell）靠失誤上壘，接著今永遇亂流，被安德森（Tim Anderson）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）接連敲安，單局失掉2分。

今永昇太第5局沒掉分，6上被貝爾掃出陽春砲再掉1分，大聯盟生涯首度挨轟。今永投完6局退場，而小熊打線在6下爆發，鯨吞4分大局一口氣逆轉比數，終場小熊以5：3獲勝。

今永昇太今日先發6局，用球數92球、最快球速93.7英哩，被打5支安打、包括挨1轟，失3分（2責失），送出5K、無四死球，勇奪本季第3勝，防禦率是超優質的0.84。

カブス 今永昇太

Shota Imanaga Chicago Cubs

6回92球 5安打 3失点 自責2 四球0 奪三振5 防御率0.84 pic.twitter.com/BOYvBthxqq — 【MLB】放送地区 （@MLB_comment） April 21, 2024

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