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MLB》慘！天使78億明星重砲才打19場又受傷了 倫登坦言：沮喪、憤怒

2024/04/21 11:17

倫登傷退。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今以5：7不敵紅人，近年飽受傷勢困擾的明星重砲倫登（Anthony Rendon）再度受傷，賠了夫人又折兵。

倫登在2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約（約新台幣78億元），但近年大小傷勢不斷，導致表現不理想，遭球迷諷刺是「薪水小偷」。

近期狀況不錯的倫登，今天擔任開路先鋒，1上首打席敲出游擊方向滾地球，全力衝刺跑出內野安打，無奈他也在這次跑壘中傷到左腿，隨即提前傷退，天使折損倫登後，最終以2分之差落敗。

接受訪問時，倫登透露他的左腿筋感覺「不太好」，直言他目前的感受是：「沮喪、憤怒、抓狂，任何你想得到的這類形容詞。」

倫登本季已出賽19場，合計75打數敲出20支安打、尚未開轟，打擊三圍.267/.325/.307。

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