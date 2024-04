MLB》慘！天使78億明星重砲才打19場又受傷了 倫登坦言：沮喪、憤怒

倫登傷退。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使今以5:7不敵紅人,近年飽受傷勢困擾的明星重砲倫登(Anthony Rendon)再度受傷,賠了夫人又折兵。

倫登在2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約(約新台幣78億元),但近年大小傷勢不斷,導致表現不理想,遭球迷諷刺是「薪水小偷」。

近期狀況不錯的倫登,今天擔任開路先鋒,1上首打席敲出游擊方向滾地球,全力衝刺跑出內野安打,無奈他也在這次跑壘中傷到左腿,隨即提前傷退,天使折損倫登後,最終以2分之差落敗。

接受訪問時,倫登透露他的左腿筋感覺「不太好」,直言他目前的感受是:「沮喪、憤怒、抓狂,任何你想得到的這類形容詞。」

倫登本季已出賽19場,合計75打數敲出20支安打、尚未開轟,打擊三圍.267/.325/.307。

