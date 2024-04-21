NBA季後賽》雙星發威湖人還是贏不了！約基奇砍32分率金塊開胡

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕金塊今在季後賽首輪G1碰上湖人，克服最多12分落後上演逆轉秀，當家中鋒約基奇砍下全隊最高32分、12籃板，率隊以114：103力退湖人，收下對戰9連勝，目前取得1：0領先。

湖人在附加賽擊敗鵜鶘，搶下第7種子，首輪要挑戰第2種子金塊，兩隊在上季西部冠軍戰曾碰頭，當時湖人遭到橫掃，且這季例行賽他們對金塊也沒贏過，不被外界看好。

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不過，湖人今天打出不錯開局，首節打完取得8分領先，紫金雙星在上半場扛起球隊，詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高19分、5助攻，還飆進大號三分球，助隊在半場打完取得60：57領先。金塊方面，約基奇（Nikola Jokic）半場拿下15分最高。

金塊卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在第3節找到準星，一人砍進4顆三分球率隊超前，助隊帶著11分領先進入決勝節。

湖人雖一度靠著A.戴維斯（Anthony Davis）強攻禁區，一度追到個位數差距，但還是擋不住金塊火力，苦吞對戰9連敗。

金塊約基奇繳出32分、12籃板，J.穆雷22分次之；A.戴維斯進帳32分、14籃板，詹姆斯27分。

約基奇。（美聯社）

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