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全中運》本屆田徑首金出爐！湖口高中刁筱唯成末代1萬公尺金牌

2024/04/21 11:56

湖口高中刁筱唯成末代1萬公尺金牌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕全國中學運動會田徑項目今天點燃戰火，高中女子組1萬公尺項目率先登場，湖口高中高二長跑好手刁筱唯以40分48秒57衝線，成為全中運1萬公尺項目末代金牌。

國際青年田徑錦標賽近年取消1萬公尺項目，台灣為與國際接軌，今年過後這個項目就要走入歷史，去年奪下銀牌的刁筱唯這次雪恥奪金，對於成為末代金牌，她除有奪金的喜悅，也真性情直呼「終於不用再練這項了。」

對於這個項目沒有「留戀」不是沒有原因，從高一開始接觸1萬公尺，刁筱唯經歷辛苦訓練過程，還曾經在比賽中遇到缺氧情況，當時頭暈想吐的狀況仍讓她印象深刻。

身高155公分的刁筱唯國小打籃球，國中開始練田徑就常「越級打怪」，去年在5千公尺奪下全中運首金的她三天後要力拚2連霸。

教練朱盛豐認為，全中運取消1萬公尺對選手是好事，畢竟高中選手身體條件尚未發展成熟；不過他也直言，長距離比較好下達戰術，捨去1萬公尺後新增3千公尺，未來戰術上需要再進行調整。

朱盛豐本次對子弟兵的目標是拿回雙金，坦言現在1萬公尺項目先入袋，可以稍微鬆一口氣。

湖口高中刁筱唯成末代1萬公尺金牌。（記者盧養宣攝）

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