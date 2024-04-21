晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運田徑》最強美少女！亞運國手林沛萱跳過1公尺80摘高中首金

2024/04/21 12:28

林沛萱摘下全中運高女組跳高金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年歷經亞洲錦標賽、杭州亞運洗禮的台灣田徑新希望東泰高中女將林沛萱，今天升上高中首場全中運高女組跳高決賽以1公尺80摘下金牌，也是他全中運生涯第5面金牌，只是比賽期間突然左腳踝不適，也讓她明天使否能參加全能7項賽事投有變數。

林沛萱去年大放異彩，在全中運國女組5項全能的跳高賽事，拚出生涯最佳1公尺82，更成為台灣史上最年輕的亞運國手。

教練陳鴻傑透露，林沛萱過往面對國內賽事會稍有緊張，但經過亞錦賽、亞運洗禮後，現在在國內賽事都能更加冷靜以對，這是她最大蛻變。陳鴻傑也對愛徒升上高中後第1場全中運的跳高表現很滿意。

林沛萱今從1公尺66、1公尺69、1公尺72都1跳成功，雖然1公尺75、1公尺80都失敗1次，但最後仍以1公尺80順利摘金，也是她高中首面金牌。

林沛萱躍過1公尺80時，起跳不慎弄傷左腳踝，她其實自認今日狀況不俗，所以決定再嘗試1公尺84的世青參賽標準，但1跳失敗後也決定收手，她說：「我怕再跳下去，傷勢會越來越嚴重，影響到明天的7項賽事。」

雖然收下升上高中後首面全中運金牌，但林沛萱表情和過往一樣酷，並趕緊到醫護站冰敷。她坦言，傷勢狀況小嚴重，能否順利參加明天7項賽事得再觀察。陳鴻傑則表示，若傷勢嚴重會放棄出賽，林沛萱接下來將投入香港、泰國等公開賽，透過國際賽累積經驗。

林沛萱摘下全中運高女組跳高金牌。林沛萱摘下全中運高女組跳高金牌。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。