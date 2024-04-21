全中運田徑》最強美少女！亞運國手林沛萱跳過1公尺80摘高中首金

林沛萱摘下全中運高女組跳高金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年歷經亞洲錦標賽、杭州亞運洗禮的台灣田徑新希望東泰高中女將林沛萱，今天升上高中首場全中運高女組跳高決賽以1公尺80摘下金牌，也是他全中運生涯第5面金牌，只是比賽期間突然左腳踝不適，也讓她明天使否能參加全能7項賽事投有變數。

林沛萱去年大放異彩，在全中運國女組5項全能的跳高賽事，拚出生涯最佳1公尺82，更成為台灣史上最年輕的亞運國手。

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教練陳鴻傑透露，林沛萱過往面對國內賽事會稍有緊張，但經過亞錦賽、亞運洗禮後，現在在國內賽事都能更加冷靜以對，這是她最大蛻變。陳鴻傑也對愛徒升上高中後第1場全中運的跳高表現很滿意。

林沛萱今從1公尺66、1公尺69、1公尺72都1跳成功，雖然1公尺75、1公尺80都失敗1次，但最後仍以1公尺80順利摘金，也是她高中首面金牌。

林沛萱躍過1公尺80時，起跳不慎弄傷左腳踝，她其實自認今日狀況不俗，所以決定再嘗試1公尺84的世青參賽標準，但1跳失敗後也決定收手，她說：「我怕再跳下去，傷勢會越來越嚴重，影響到明天的7項賽事。」

雖然收下升上高中後首面全中運金牌，但林沛萱表情和過往一樣酷，並趕緊到醫護站冰敷。她坦言，傷勢狀況小嚴重，能否順利參加明天7項賽事得再觀察。陳鴻傑則表示，若傷勢嚴重會放棄出賽，林沛萱接下來將投入香港、泰國等公開賽，透過國際賽累積經驗。

林沛萱摘下全中運高女組跳高金牌。林沛萱摘下全中運高女組跳高金牌。（記者林岳甫攝）

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