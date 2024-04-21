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棒球》新竹縣關西國中棒球隊 啟用大數據運動科學輔佐訓練

2024/04/21 13:39

新竹縣關西國中棒球隊的訓練今年開始邁入大數據時代，不再只憑感覺進行訓練，而是透過檢測、收集相關資料後，代入科學化的方法來執行。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕用大數據搞棒運！訓練不再只是憑感覺。新竹縣政府教育局跟台灣陽光關懷協會合作，1年為期，以在國內青少年棒壇小有名氣的關西國中棒球隊為試辦對象，結合傳接球運科服務團隊把運動科學儀器和觀念帶入訓練，透過大數據來溝通和分析整個訓練計畫和成效，更有效率精進小將們的球技。

縣長楊文科說，前述媲美職業級的訓練設備與觀念，由傳接球團隊提供為期1年的運動科學服務，內容包含球員們的數據檢測、1年期的b4棒球打擊數據軟體App，以及運動科學課程和後續訓練內容的分析討論。

教育局長楊郡慈說，前述合作在本月初啟動，傳接球團隊使用Rapsodo與自主研發的b4打擊App做首次的展示和數據蒐集，後續將透過遠端整理分析球隊資料，並到校開設運科講堂，跟教練、選手們進一步分享運科知識與個別選手的投打分析。

關西國中校長劉淑瑜說，運動科學飛速發展，但其周邊設備器材所費不貲，想要用運科計畫來訓練選手，這對學校是很沉重的負擔。

在初體驗中，棒球隊員們在檢測過程不停地提問，包括旋轉效率是什麼、這樣轉速如何、位移是否準確以及打擊如何更強等。

傳接球團隊認為，前述訓練法顛覆了傳統憑「感覺」式訓練，改以科學和數據為導向執行，可藉由數據的引導分析和影像畫面的輔助，減少學習和訓練間的落差，只是前述方法對目前的教練和球員來說都是新的挑戰。

關西國中棒球總教練黃博文從檢測數字發現，他們隊上有幾名國一、國二球員的打擊初速突破140km，也有人投球轉速超過2000轉的，而在傳接球團隊的紀錄中，就曾有多名職業選手在轉進職業賽前，都也有過類似的數據表現。

所以教練團認為，有了這些科技工具透過大數據來輔助訓練，可望能更有效地培養出更多優秀的棒球選手。

新竹縣關西國中棒球隊的訓練今年開始邁入大數據時代，不再只憑感覺進行訓練，而是透過檢測、收集相關資料後，代入科學化的方法來執行。（取自竹縣府官網）

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