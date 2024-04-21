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巴黎奧運》台灣輕艇競速第1人！亞運金牌賴冠傑登上五環殿堂

2024/04/21 13:41

賴冠傑。（游志偉教練提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕輕艇好手賴冠傑今日在亞洲輕艇競速錦標賽，摘下男子1000公尺單人划艇銀牌，同時也鎖定巴黎奧運門票，更是史上首位登上輕艇競速五環殿堂的台灣選手。

賴冠傑在日本東京登場的亞錦賽決賽以4分11秒577摘下銀牌，伊朗選手以4分10秒980摘下金牌，兩位選手取得奧運資格。

賴冠傑去年杭州亞運在男子1000公尺單人划艇決賽，憑藉配速戰術奏效，最後250公尺急起直追，以4分15秒942逆轉奪金，也是台灣在亞運輕艇靜水競速項目史上首金。

賴冠傑在亞運後目標就是再寫歷史，尋求前進巴黎奧運，只是這次亞錦賽同時也是亞洲區資格賽，必須爭取前2名才有機會。

教練游志偉透露，賴冠傑在亞運奪金後就受到諸多關注，當然壓力也比過去大，他為了這場亞錦賽準備很久，2月就先到捷克、哥倫比亞進行高地訓練，提升肺活量，先把身體能量準備充足，畢竟亞洲區競爭很激烈，亞洲區在奧運就只有2席資格，同時也亞錦賽也是最後一次機會，各國好手勢必也是來勢洶洶，想出線不是一件簡單的事情，所以看見賴冠傑以第2名衝線後，他同樣如釋重負，畢竟這一切真的不容易。

賴冠傑。（游志偉教練提供）

賴冠傑。（游志偉教練提供）

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