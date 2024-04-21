全中運》新竹縣角力與長跑再摘金 自由車也捧回銀牌

新竹縣自由車選手朱建學在這次全中運高男組自由車領先計分賽中奪銀。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2024年全國中等學校運動會昨天才剛在台北小巨蛋起跑，新竹縣代表隊就連摘2金。其中1面金牌是昨天仰德高中學生蔡世佑在高男角力希羅式第6級組拿下的，另一面則由湖口高中長跑女將刁筱唯今天在高女組10000公尺賽上贏得。

縣府教育局表示，如果加上會前賽軟網部分，新竹縣代表隊目前已經3面金牌在手。

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教育局表示，蔡世佑今年3月初參加全國角力錦標賽時不慎拉傷右肩，他不放棄全中運而積極治療，結果在全中運的每場賽事上穩定得分，昨天如願奪金，是仰德高中今年在全中運拿到的首面金牌，也是新竹縣代表隊的第2面金牌。

教練高仕旻說，蔡世佑這次參加的是不同量級賽事，首場的對手身形高大，他急於得分，動作太急反而不流暢且有失誤，經冷靜、放慢速度才終於逆轉勝。

另外，仰德高中3年級的朱建學在2021年到2023年的全中運自由車個人賽或團體賽中都替新竹縣得牌，這次全中運高男組自由車領先計分賽也拿到了銀牌。

教育局表示，由於朱建學國中時就受訓迄今，表現亮眼，因此在這次全中運的高男組自由車公路與計時賽上，被視為新竹縣的熱門奪牌選手。

新竹縣湖口高中女將刁筱唯在高女組10000公尺長跑上捧回金牌。（取自竹縣府官網）

新竹縣角力選手蔡世佑（中）昨天在全中運角力賽上成功奪金。（取自竹縣府官網）

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