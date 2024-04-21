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中職》要激出楊祥禾的生涯首安 兄弟教頭在練習時多加一面「游擊護網」

2024/04/21 14:27

兄弟總教練平野惠一提點首安難產的楊祥禾。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟今天賽前打擊練習時，在打者面向投手丘的左方多加了一個護網，原來是總教練平野惠一為了激出21歲內野手楊祥禾的生涯首安，所設下的特別防線，他說：「因為祥禾最近都是打游擊和三壘滾地球，這是為了讓他的身體不要養成壞習慣。」

楊祥禾今對台鋼雄鷹擔任先發8棒游擊手，至賽前已累計出賽5場共打16打席（12打數）尚未敲安。平野表示，完全可以理解年輕球員遇到強勁的球過來，就會一直想要出力，所以想要修正掉楊祥禾這個部分。

平野認為，楊祥禾遇到職棒一軍的投手，心態上會出現至少「在力量上不想輸掉」的心理，再加上他還是新人，身體素質上還沒有那麼好，「我覺得他只要打出首安，一切都會有好轉。」

不過當媒體注意到楊祥禾還是有往「游擊護網」方向打，平野則笑說：「是嗎？ 都已經放網在那邊還往那邊打，是笨蛋嗎？我心裡這樣。」他也知道楊祥禾已有特別注意，但身體難免會這樣，「如果他慢慢成長，變成成熟的打者，慢慢會往中間方向打，反方向的球也會出現。」

平野還以樂天桃猿的林立為例，像林立每年都很穩定，打中間和反方向的球都打得非常好，「我也希望祥禾能夠參考林立的打法。」只是平野也知道，以楊祥禾目前的狀況，可能想往中間方向打，但身體可能跟不好，想打反方向，則可能會折到或打成軟弱的二壘滾地球，「在這個地方會比較掙扎一點。」

兄弟在楊祥禾打擊練習時，在場內多放置一個護網，要楊祥禾不要打到那個位置。（記者林正堃攝）

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