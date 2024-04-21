永信健康盃慢壘賽台中國際壘球園區開打 共96隊、逾千名球員齊聚台中

第12屆「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽，請來國手吳念庭開球。（運動局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕第12屆「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽，今天在台中國際壘球運動園區舉行，台中市副市長黃國榮出席開幕典禮，活動更邀請到國手吳念庭參加開球，場面熱鬧、充滿活力。

黃國榮表示，感謝主辦單位永信社福基金會董事長李芳裕、執行長趙明明及所帶領的團隊長期支持台中運動，並營造排球與壘球愛好者賽事交流平台，透過活動辦理，一同帶動台中城市運動風氣；市府近年來積極建設國民暨兒童運動中心、壘球園區等運動場館，並優化運動獎金制度，留住台中在地人才，持續增加年度預算，大幅提升台中運動與體育活的發展。

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運動局長李昱叡指出，台中國際壘球運動園區設有主球場與練習場，室內則有專屬主、客隊球員休息室、行政空間、媒體室等調整調度使用，去年成功啟用後，持續舉辦各類賽事，感謝永信社福基金會長期與市府合作，對慢速壘球運動推展大力協助，這次共有來自中部地區96支隊伍、超過千位慢壘好手齊聚台中。

永信社福基金會執行長趙明明表示，永信社福基金會長期致力推廣運動，增進民眾的健康福祉、提升生活的品質。今年9月也即將迎接第51屆的永信杯全國排球錦標賽，充分體現「取之社會，用之社會」的理念，實踐企業社會責任，建立祥和的社會風氣。

立法院副院長江啟臣、立委蔡其昌也到場與選手互動加油打氣，鼓勵參與壘球運動。主辦單位指出，這屆賽事隆重盛大，特別邀請職棒啦啦隊以精湛熱舞帶動氣氛，還有球星吳念庭親臨開球，嗨翻全場！

台中市萬豐國小、光隆國小少棒隊也將進行表演賽，賽事自4月14日起一連四週在台中國際壘球運動園區、梧棲慢速壘球場、清水慢速壘球場、龍井慢速壘球場四地同時開打。

第12屆「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽，請來職棒啦啦隊帶動氣氛。（運動局提供）

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