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全中運射箭》3位姓高的堂姐妹一鳴驚人 幫助玉里國中帶回隊史首金

2024/04/21 14:44

玉里國中靠「高家三姐妹」奪全中運國女組團體金牌，也是隊史首金。（教練王正良提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕成立8年的花蓮玉里國中在今年全中運國中組大放異彩，在女子團體賽靠著堂姐妹高卉唐、高秀梅、高楚涵成功挺進決賽，並打敗桃園市仁和國中，摘下隊史首面金牌，令教練王正良感到又驚又喜。

由於玉里地處偏遠，想招收到選手本來就是不容易的事情，很剛好有親戚關係的高卉唐、高秀梅、高楚涵是卓溪國小射箭隊選手，國中又一起加入玉里射箭隊，即使只是國一菜鳥，但3人在今年3月青年盃拿出不俗表現，當時王正良就評估全中運有機會挑戰獎牌。

王正良笑說，其實玉里這裡很多人姓高，但很難得能有3位親戚可以組隊參賽，而3人個性都比較內向，有時就是必須努力帶動她們提升士氣，不要讓她們都悶著頭一直射箭。

賽前僅評估可以挑戰獎牌，想不到高卉唐、高秀梅、高楚涵一路過關斬將，不僅取得隊史首張全中運決賽門票，還一舉抱回金牌，幫助成立8年的玉里國中奪下別具歷史意義的金牌。

值得一提的是，王正良跟弟弟奧運國手王正邦多年經營玉里國中如今迎來豐收，在本屆不僅隊史首金到手，今日在國男組男子個人賽高洋收下銅牌，高卉唐斬獲女子個人賽銅牌，單屆1金、2銅進帳，堪稱最大贏家。

至於明德國中在混雙由麥育誠、郭雪真搶下金牌，也是明德在全中運國中組混雙的2連霸。

明德國中麥育誠、郭雪真搶下國中組混雙金牌。（教練劉展明提供）

玉里國中靠「高家三姐妹」奪全中運國女組團體金牌，也是隊史首金。（教練王正良提供）

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