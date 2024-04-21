游泳》中國奧泳隊23人驗出禁藥竟無事！ 外界疑國際奧會與中合謀

中國奧泳隊爆出2020東京奧運前集體驗出禁藥，卻仍被國際奧會放行，遭疑合謀湮滅證據。圖為中國國家游泳隊隊長孫楊。（法新社2016資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美媒20日爆料中國奧泳隊23人在2020東京奧運前驗出禁藥，中國官方卻以「採檢樣本受汙染」為由被世界反禁藥組織（WADA）批准參賽。WADA今（21）日出面解釋，稱當時「找不到證據基礎反駁中方說法」，對此，美國反禁藥組織（USADA）執行長泰嘉特痛批，世界反禁藥組織至今仍與中國合謀煙滅禁藥陽性的證據，實在天理難容。

據《日經亞洲評論》報導，美國媒體20日爆料中國奧泳隊23人在2020東京奧運（延期至2021年舉行7月舉行）前集訓時，全數被驗出心血管禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）成分。

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報導指出，當時中國奧委會提出「採檢樣本受汙染」的理由，被國際奧委會轄下世界反禁藥組織（WADA）採信，中國奧泳隊23人竟全數被放行赴東京參賽。

對此，WADA今（21）日舉行記者會，稱事發當時並沒有任何足以反駁中國說詞的證據基礎，因此做出放行裁決。此外，WADA表示，相關報導有誤導和誹謗嫌疑，一切做法皆依程序辦理，也早於2020年就收到美國針對中國隊使用禁藥的檢舉，但美方並沒有提供後續證據。

負責管理國際游泳賽事的世界水上運動總會（世界泳總）則向媒體回應表示，相信相關案件都已依反禁藥世界規定，謹慎且專業地處理完畢。

美國禁藥組織執行長（USADA）泰嘉特（Travis Tygart）直指此消息「令人震驚」，他批評，更天理難容的是WADA直到今日，都仍與中國奧委會合謀，試圖湮滅使用禁藥的證據，完全違背「其他國家都必須遵守的國際規則」。

據悉，泰嘉特2012年曾以揭發濫用禁藥奪下7次環法冠軍的美國公路自由車職業選手阿姆斯壯（Lance Armstrong）而聞名。

中國奧運游泳代表隊共30人，曾在東京奧運奪下6牌，其中包含3金。隊中許多選手也料將參加今夏即將舉行的2024巴黎奧運。

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