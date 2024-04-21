中職》洪總被關地下室批工作人員不太友善 高市運發局回應相關懲處

洪總被關地下室批工作人員不太友善，高市運發局長侯尊堯表示訝異，他也到場看球賽，相關人員未接到相關電話，將調查若有人員失職，追究嚴懲。（運發局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台鋼雄鷹昨在澄清湖主場中止7連敗，總教練洪一中今天卻重話痛批球場工作人員，表示自己昨被關在地下室停車場出不去，批球場工作人員不太友善，高市運發局長侯尊堯表示昨晚也在球場歡呼勝利，直到工作人員收拾好垃圾才離，得知此事感到訝異、遺憾，將再加強與聯盟與球隊管理間聯繫，同時進行相關檢討與人員撤換。

侯尊堯今天得知洪總被困10分鐘一事，非常訝異，立即進行了解，他表示，台鋼行銷總監和場地工作人員，均未接到洪總出不去的電話，如有工作人員失職絕對嚴懲。

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洪總今天賽前向自由時報記者抱怨，昨天賽後被關在地下室停車場出不去，質疑「他們就故意把鐵門關起來」，表示自己抓狂後搥門，才把門打開，右手大姆指都搥到瘀青。

對於洪總當晚受訪後欲離開，被困地下室10分鐘後打開鐵門，影響洪一中總教練的車輛出場，運發局表示遺憾，侯尊堯表示，因顧及球迷散場動線安全，並保護球員與教練的安全，賽事期間球場停車場採限時開放，僅供球團車輛進出，場館與球隊協議於球隊檢討會議後，決定半小時內讓球團車輛出場。

運發局表示，當晚因洪一中總教練受訪較晚離開球場，未料被關在地下室，球隊管理通知場地主管將停車場門打開後，保全接到通知後隨即返回停車場，在10分鐘內將車門打開，讓洪一中總教練的車輛出場，運發局表示遺憾，強調和台鋼聯繫和互動暢通，而且是共同體，不可能把台鋼當敵人。

侯尊堯表示，為了能讓聯盟、球團及管理單位，未來能運作得更順利，運發局會繼續檢討，針對場地管理人員，運發局會進行相關檢討與人員撤換，以繼續服務球隊與球迷。

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