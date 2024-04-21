全中運》雲林縣展現絕佳爆發力 已奪8金6銀16銅

斗六國中教練鄭竹玲（左一）與軟網雙打金牌（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕113年全國中等學校運動會4月20日至25日在台北市舉行，雲林縣代表隊發揮絕佳爆發力，到20日為止已奪下8金6銀16銅好成績，為接下來4天帶來好彩頭，縣長張麗善期勉選手更加精進，未來不只是雲林之光，還可揚威世界，成為台灣之光。

教育處長邱孝文表示，雲林縣代表會20日為止已奪下許多優秀成績，斗南高中沈煒軒、侯雨希在舉重項目國男61公斤級、國女45公斤級，分別以總和198公斤及115公斤奪下雙金。

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邱孝文指出，最令人振奮的是，林內國中趙佳葦在國男射擊10公尺空氣步槍個人賽，以244.4分打破大會紀錄243.3分，奪得金牌。

另義峰高中在跆拳道對打成績婓然，蔡宇豪在高男68公斤級，林美瑄在高女62公斤級、黃卓乘在高男58公斤奪3金，加上田緦妘在高女73公斤、蕭瑋廷在高男74公斤拿下2面銀牌。

教育處表示，在軟網項目中，斗六國中陳芷蕎、陳語萱在國女雙打，斗六高中程芮庭在高女單打都拿到王后寶座。除了金牌外，斗南高中舉重、莿桐國中國男軟網團體賽、斗六國中國女軟網團體賽、同校莊宜庭的軟網單打也都拿下亞軍。

如此亮眼的成績，張麗善說「要歸功於基層運動教練的扎根付出」，更期許，大家一起努力，讓雲林運動精神持續發光發熱。

林內國中趙佳葦（中）在國男10公尺空氣步槍，以244.4分破大會紀錄奪得金牌。（雲林縣政府提供）

義峰高中跆拳隊表現亮眼，已奪3金2銀3銅。（雲林縣政府提供）

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