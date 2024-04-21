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網球》狂飆10連勝！西西帕斯力拚連兩站歐洲紅土賽奪冠

2024/04/21 15:12

西西帕斯。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）後來居上，5：7、6：4、6：2大逆轉塞爾維亞老將拉約維奇（Dusan Lajovic），安抵巴塞隆納男網決戰，希臘第5種子不但延續近來10連勝氣勢，更準備連續兩站紅土賽事奪冠。

這項西班牙進行的ATP 500等級紅土賽事，西西帕斯8強力挽狂瀾，搶救2個賽末點3盤氣走阿根廷阿科斯塔（Facundo Diaz Acosta）；4強他又克服熱機稍慢先丟首盤的劣勢，逐漸調整適應強力反撲，尤其決勝盤第一發得分率滿百，順勢壓制拉約維奇，激戰2小時10分鐘脫困，「這是場勢均力敵的對決，我輸了第1盤，但在內心深處，如果繼續堅持同樣的道路，就會有美好的事情等著我。事實證明我是對的，會繼續打這種網球。」

單手反拍的西西帕斯，上週才在ATP千分等級的蒙地卡羅大師賽三度奪冠，如今25歲的他又第四回殺入巴塞隆納決戰，近來10連勝的氣勢如虹，周日又強碰挪威第3種子魯德 （Casper Ruud），兩人重演蒙地卡羅爭冠戲碼，本季歐洲紅土賽金身不敗的西西帕斯直言，這往往相當棘手，「我很確信相隔幾天再度對決，他們會想出一些新的計劃。」

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