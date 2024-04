MLB》「法官」打超爛被球迷狂噓！洋基進攻遭批像去年一般「醜陋」

賈吉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今以0:2遭到光芒完封,條紋軍當家球星「法官」賈吉(Aaron Judge)近況持續萎靡,此役又是4打數0安打,還慘吞4次三振,遭到洋基球迷噓聲伺候。對此紐媒也撰文批評,洋基的進攻又陷入與去年一樣的困境。

賈吉本季打擊狀況悽慘,今天4打數全部吞下三振毫無建樹,甚至在9局下半遭到三振後,被主場的洋基球迷以噓聲伺候。賽後賈吉的打擊三圍已經降到.179/.323/.359,攻擊指數0.682。此外,他本季的揮空率更超過28%。

《紐約郵報》資深記者薛曼(Joel Sherman)以「洋基的進攻陷入2023年的醜陋狀態」為題撰文指出,目前球隊裡面只有索托(Juan Soto)一人真正穩定輸出,而去年扮演這個角色的人,正是近況不佳的賈吉。

儘管受到球迷狂噓,但賈吉不擔心自己的表現,「現在還早,這是個漫長的賽季。」他也透露自己曾聽過比噓聲更難聽的言語,「如果是我,我可能也會做一樣的事(噓聲)。」洋基總教練布恩(Aaron Boone)也不著急,「他受人愛戴,那些噓聲很快會變成掌聲。」

