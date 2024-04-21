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MLB》「法官」打超爛被球迷狂噓！洋基進攻遭批像去年一般「醜陋」

2024/04/21 17:59

賈吉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以0：2遭到光芒完封，條紋軍當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）近況持續萎靡，此役又是4打數0安打，還慘吞4次三振，遭到洋基球迷噓聲伺候。對此紐媒也撰文批評，洋基的進攻又陷入與去年一樣的困境。

賈吉本季打擊狀況悽慘，今天4打數全部吞下三振毫無建樹，甚至在9局下半遭到三振後，被主場的洋基球迷以噓聲伺候。賽後賈吉的打擊三圍已經降到.179/.323/.359，攻擊指數0.682。此外，他本季的揮空率更超過28%。

《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）以「洋基的進攻陷入2023年的醜陋狀態」為題撰文指出，目前球隊裡面只有索托（Juan Soto）一人真正穩定輸出，而去年扮演這個角色的人，正是近況不佳的賈吉。

儘管受到球迷狂噓，但賈吉不擔心自己的表現，「現在還早，這是個漫長的賽季。」他也透露自己曾聽過比噓聲更難聽的言語，「如果是我，我可能也會做一樣的事（噓聲）。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也不著急，「他受人愛戴，那些噓聲很快會變成掌聲。」

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