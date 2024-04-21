T1》卡森斯繳雙二十卻「打鐵」丁聖儒砍26分率戰神贏球

台啤永豐雲豹卡森斯上半場手感差，只拿下個位數的分數。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤永豐雲豹今迎來本季最後一場主場例行賽，「表弟」卡森斯雖繳出21分、20籃板，但命中率僅2成不盡理想，反倒是戰神後衛丁聖儒替補上陣飆出26分，率隊以91：79收下勝利。

確定挺進季後賽的雲豹，近期豪取5連勝，目前和龍頭中信特攻僅0.5場勝差，最後2場例行賽繼續努力，希望能爭取更好的排名。

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為了力拚隊史首冠，前NBA球星「表弟」卡森斯回鍋，昨亮相包辦25分、8籃板，但發生7次失誤，狀態還在調整中。

今天在主場背靠背對決戰神，雲豹在上半場打得有些艱辛，全隊沒有球員得分上雙，威廉斯進帳8分最高；戰神洋將赫里斯-傑佛森和丁聖儒都攻下全場最高13分，助隊半場打完取得47：42領先。

卡森斯上半場12投僅2中，手感不太理想，下半場多次破壞對手禁區，在罰球線上得分，不讓戰神甩開。決勝節卡森斯飆進三分球，一度助隊趕上，但戰神射手黃聰翰連轟兩顆三分彈反擊。

雲豹在決勝節多次有機會追上，卻都自亂陣腳，卡森斯也因不滿裁判尺度，攤手抗議，最後也無力率隊逆轉戰局，中止5連勝。

戰神丁聖儒繳出全場最高26分、6助攻，赫里斯-傑佛森14分次之。雲豹卡森斯繳出全隊最高21分、20籃板，但其中有10分來自罰球，威廉斯20分、15籃板次之。

台啤永豐雲豹卡森斯（中）出手遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

台啤永豐雲豹卡森斯（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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