T1》讓卡森斯打出來台命中率最差一役 許皓程提出關鍵

卡森斯。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台北台新戰神今天以91：79擊敗台啤永豐雲豹，雖然讓雲豹洋將「表弟」卡森斯拿下21分、20籃板，但命中率只有20%，是他來台打的6場比賽中，命中率最差一役。對此，戰神教練許皓程認為，由於卡森斯週三剛到台灣，體能上還沒恢復，利用全場跑動增加他的負擔，也影響命中率。

由於台南台鋼獵鷹前役敗給中信特攻，保送戰神晉級季後賽，今天再戰雲豹，全隊士氣高昂，幾乎一路領先。許皓程笑說，當然很希望這已經是季後賽第一場戰，「不管在賽前準備或跟球員叮嚀的事情，並不會因為昨天晉級而沒有去做好準備，目前球隊還有很大進步空間，希望球員能保持專注度進到季後賽。」

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提到今天卡森斯繳出雙二十，但全場24投5中，是他來台後命中率最差一戰，許皓程認為，由於他禮拜三剛抵台，時差、體能調整上，沒有到這麼順利，球隊利用大量全場跑動，而他體能狀況沒有這麼理想，加上其他協防沒有這麼即時而影響命中率，「我相信他是NBA球星，會知道該怎麼去調整， 未來季後賽碰到他，也是我們會是需要解決的問題。」

桃園子弟丁聖儒今天替補上陣，在雲豹主場繳出26分，許皓程也相當滿意他的表現，「身為桃園子弟，丁聖儒打出驕傲，希望他在季後賽也有好表現。」

丁聖儒透露，自己家人有來看比賽，為他帶來信心，而他之前國中也曾進來桃園巨蛋打過比賽，他認為，球場投籃的感覺，對於國中青少年時期影響比較大。

臺北戰神代總教練許皓程。（記者陳志曲攝）

臺北戰神丁聖儒（左）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）

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