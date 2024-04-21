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中職》劉時豪棒打老東家 味全2連勝樂天

2024/04/21 17:01

劉時豪安打。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍劉時豪打下3分打點，包括第6局逆轉戰局的2分打點二壘打，7:4擊敗樂天桃猿，味全贏得2連勝，讓樂天朱育賢的雙響砲變成空包彈。

劉時豪第2局以高飛犧牲打打下全場第1分，6局上朱育賢擊3分砲超前比數，下半局劉時豪就拿回勝利打點，轉投味全4年來，第2次獲選單場MVP、第1次在主場得獎，上一次是2022年8月14日在新莊球場。

第2局味全首名打者張政禹安打並盜上二壘，張祐銘觸擊和劉時豪高飛犧牲打推進先馳得點，味全1:0領先。

第3局味全率先上場的郭天信也是安打再盜上二壘，李凱威安打並造成樂天中外野手余德龍接球失誤，味全再下一城。

味全王維中先發5.2局被擊出6支安打，第6局2出局後留下一壘跑者退場，味全起用陳禹勳中繼，林泓育擊出滾地球造成游擊手張政禹傳二壘失誤，朱育賢轟出3分全壘打，3:2超前。

6局下味全隨即展開反攻，先靠著四壞球上壘，張政禹和劉時豪安打攻下2分，4:3再度領先。

第8局味全張政禹再度安打並盜上二壘，張祐銘安打追加保險分，拿莫伊漾轟出2分砲，將比數拉開到7:3。

9局上朱育賢再度開轟，但只是陽春型，樂天三分之差敗下陣來。

朱育賢三分全壘打。（記者王藝菘攝）

拿莫·伊漾。（記者王藝菘攝）

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